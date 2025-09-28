Im Kanton Aargau wird in den Gemeinden abgestimmt und gewählt. Hier finden sie die wichtigsten kommunalen Entscheide. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Bettwil

Hier gab es bei den Gemeinderatswahlen eine Überraschung: Der bisherige Peter Keusch (158 Stimmen) ist abgewählt. Neu ist Marc Evangelista im Gemeinderat (192 Stimmen). Die anderen vier Bisherigen Dominique Hofmann, Claudia Gauch, Michel Gerber, Kurt Niederhauser sind wiedergewählt.

Buchs

In Buchs sind die vier bisherigen Gemeinderäte Anton Kleiber (FDP), Joel Blunier (EVP), Denise Zeller Xenaki (Die Mitte), Christian Moricchi (parteilos) wiedergewählt. Neu im Gemeinderat ist Tobias Studiger (FDP, 793 Stimmen; Absolutes Mehr 778 Stimmen). Noch hat niemand die Wahl ins Gemeindepräsidium oder als Vize geschafft. Der bisherige Gemeindepräsident Urs Affolter (FDP) trat nicht mehr an. Es braucht einen zweiten Wahlgang.

Fisibach

In Fisibach ist der bisherige Gemeindeammann Roger Berglas (parteilos) nicht mehr im Gemeinderat, nach 17 Jahren. Mit 63 Stimmen hat er das absolute Mehr von 87 Stimmen verpasst. Er habe mit der Abwahl gerechnet, sagte er gegenüber SRF. Drei bisherige Gemeinderäte hätten aus politischen Gründen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, so Berglas. Neuer Gemeindeammann ist der bisherige Vize Yves Niedermann (parteilos). Er macht zwischenmenschliche Aspekte als Grund für die Abwahl vom bisherigen Ammann geltend. Sabine Schneider ist als Frau Vizeammann gewählt. Weiterhin im Gemeinderat ist auch Raphael Meier. Neu im Rat sind Vanessa Kunz und Adrian Michel.

Magden

Der Pumptrack ist ganz knapp abgelehnt. Mit 889 Nein-Stimmen zu 861 Ja-Stimmen wurde das 480'000-Franken-Projekt an der Urne nicht bewilligt. Der Verein Jugendsport Supporter Magden brachte die Idee einer Pumptrackanlage ein. Die Gemeindeversammlung sagte noch Ja. Nun wurde das Vorhaben in der Referendumsabstimmung abgelehnt.

Legende: Keine Pumptrackrundanlage in Magden. Das Stimmvolk lehnte den Antrag knapp ab. Keystone/Anthony Annex/Symbolbild

Neuenhof

Drei bisherige Gemeinderäte sind bestätigt, Fred Hofer (FDP), Daniel Burger (parteilos) und Tobias Baumgartner (parteilos). Neu gewählt ist Marcel Gerny. Es fehlt noch ein fünfter Gemeinderat. Die bisherigen Petra Kuster Gerny (SVP) und Martin Uebelhart (Die Mitte) waren nach Unstimmigkeiten nicht mehr angetreten. Noch ist kein Gemeindeammann und kein Vizeammann gewählt.

Windisch

Für das Gemeindepräsidium ist ein zweiter Wahlgang nötig. SP-Kandidatin Luzia Capanni hat das absolute Mehr von 911 Stimmen um rund 100 Stimmen verpasst. Zwei Bisherige und drei Neue sind im Gemeinderat von Windisch. Anita Bruderer (FDP, bisher) und Reto Candinas (SP, bisher) sind wiedergewählt. Neu sind Luzia Capanni (SP), Patrick Gloor (Die Mitte) und Philipp Umbricht (FDP) im Rat. Vizepräsidentin ist Anita Bruderer (FDP).

Rheinfelden

In Rheinfelden ist Claudia Rohrer (SP) mit grosser Mehrheit als Stadtpräsidentin gewählt. Sie ist die erste Stadtpräsidentin in der Geschichte von Rheinfelden, teilt die Stadt mit. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Rohrer tritt die Nachfolge von Franco Mazzi (FDP) an. Benjamin Steiger (parteilos) ist als Vizeammann gewählt.

Legende: Rheinfelden im Norden des Aargaus. Hier regiert künftig eine Stadtpräsidentin. SRF

Zofingen

André Kirchhofer (FDP) hat sich am Sonntag im ersten Wahlgang gegen Lukas Fankhauser (SP) durchgesetzt. Kirchhofer tritt die Nachfolge von Christiane Guyer (Grüne) an, die nach vier Jahren ihr Amt abgeben muss. Sie hatte im Mai die Wiederwahl in den Stadtrat nicht geschafft, ihr fehlten damals 18 Stimmen.

