In verschiedenen Gemeinden im Kanton Bern gibt es Wahlen und Abstimmungen. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse.

Brienz

Die Stimmberechtigten von Brienz sagen Ja zur Erschliessung von neuem Bauland.

Mit 738 Ja- zu 349 Nein-Stimmen wurde der Verpflichtungskredit von rund 1.3 Millionen Franken deutlich angenommen.

Frutigen

Die Stimmberechtigten von Frutigen haben die Änderung des Bauzonenplans und des Baureglements für zwei Parzellen im Vorderhasli deutlich gutgeheissen. 1845 Personen sagten Ja, 490 Nein. Die Beteiligung lag bei 46.4 Prozent. Mit der Änderung werden das frühere Schulhaus und das ehemalige Lehrerhaus der Wohnzone zugeteilt. Damit sind eine Umnutzung zu Wohnzwecken sowie eine bauliche Weiterentwicklung möglich.

Münchenbuchsee

Die Stimmberechtigten von Münchenbuchsee haben der Schaffung einer Zone mit Planungspflicht am Schöneggweg deutlich zugestimmt. Damit können sechs bestehende Mehrfamilienhäuser abgerissen und durch eine neue Überbauung ersetzt werden. 70.9 Prozent der Abstimmenden sagten Ja (2279 Stimmen), 934 stimmten dagegen.

Nidau

Noch ist nicht entschieden, wer neuer Stadtpräsident von Nidau wird. Im ersten Wahlgang erreichte kein Kandidat das absolute Mehr. Die meisten Stimmen holte Tobias Egger (SP/699 Stimmen), gefolgt von Beat Cattaruzza (GLP/337), Markus Baumann (SVP/305) und François Zahnd (FDP/233). Das absolute Mehr lag bei 788 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 46 Prozent. Die Stichwahl findet am 2. November statt. Amtsinhaberin Sandra Hess (FDP) trat nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an.

Wilderswil

Wuchtiges Ja zu einer «Lex Airbnb»: In Wilderswil im Berner Oberland gelten neue, strengere Regeln für Zweitwohnungen – also auch für Vermietungen über Plattformen wie «Airbnb». Die Stimmberechtigten haben mit 83.5 Prozent Ja zur Revision des Baureglements gesagt. 796 Bürgerinnen und Bürger legten ein Ja in die Urne, nur 157 ein Nein. Dies einer Stimmbeteiligung von rund 52 Prozent.

Legende: In Wilderswil gelten neue, strengere Regeln für Zweitwohnungen – also auch für Vermietungen über Plattformen wie Airbnb. Keystone/Christian Schneider

Das revidierte Bau-Reglement sieht vor, dass Zweitwohnungen in Wilderswil neu mindestens fünf Nächte am Stück vermietet werden müssen. Und bei jedem Gebäude müssen mindestens 70 Prozent Erstwohnungen vorhanden sein.