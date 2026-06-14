Im Kanton St. Gallen fanden diverse kommunale Abstimmungen und Wahlen statt. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nach Gemeinden alphabetisch geordnet. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Bad Ragaz

Der Kredit über rund 5.8 Millionen Franken für die Sanierung und Neugestaltung der Bahnhofstrasse wurde mit über 80 Prozent angenommen.

Buchs

Das Oberstufenzentrum Flös soll erweitert werden. Das Kreditbegehren über 36 Millionen Franken wurde angenommen.

Rapperswil-Jona

Für die Erarbeitung der Stadt- und Strassenräume im Zusammenhang mit dem Stadttunnel nahm die Stimmbevölkerung einen Planungskredit von 3.8 Millionen Franken an.

Wil

Nationalrat Lukas Reimann (SVP) kandidiert für den Stadtrat. Ebenso wie Thomas Abbt (Mitte) und Michael Sarbach (Grüne pro Wil). Dieser will auch Stadtpräsident werden. Genau so wie die beiden Mitglieder des Stadtrats Andreas Breitenmoser (Mitte) und Jigme Shitsetsang (FDP). Wer Stadtpräsident sein will, muss auch in den Stadtrat gewählt werden.

Wittenbach

Die Schulordnung soll so angepasst werden, dass an der Primarschule nur in Jahrgangs- oder Doppelklassen unterrichtet werden darf. Das fordert die Initiative «Schulentwicklung für unsere Kinder».