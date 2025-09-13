Tessin reagiert auf hohe Krankenkassenprämien – zweimal Ja

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Das Tessiner Stimmvolk reagiert auf den schweizweit höchsten Anstieg der Krankenkassenprämien.

Es nimmt gleich zwei Initiativen an, die den Prämienzahlern Erleichterung bringen sollen.

Die Vorlage der SP verlangt, dass ein Haushalt künftig nicht mehr als 10 Prozent seiner Einnahmen für die Krankenkassenprämien zahlt beziehungsweise der Kanton mehr Prämienverbilligungen zugesteht.

Die Initiative der Lega dei Ticinesi sieht höhere Steuerabzüge für die Krankenkassenprämien vor.

64'784 Stimmende oder 57.1 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zur Volksinitiative der SP. 48'707 stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51.6 Prozent.

Legende: Die Krankenkassenprämien gehören laut verschiedener Befragungen seit Längerem zu den grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung. KEYSTONE / Ennio Leanza

Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass im Tessin die mittleren Prämien im kommenden Jahr um 7.1 Prozent steigen werden, stiess die Vorlage auf grossen Zuspruch.

Tessin sagte schon auf eidgenössischer Ebene Ja Box aufklappen Box zuklappen Zur Erinnerung: Die Initiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)», die im Juni 2024 bei der eidgenössischen Abstimmung mit 55.5 Prozent abgelehnt wurde, stiess im Tessin auf viel Unterstützung. Im Juni führte bereits Basel-Stadt einen «Prämiendeckel» von zehn Prozent ein.

.