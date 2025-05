Per E-Mail teilen

Arbon

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Arbon lehnten die Totalrevision der Gemeindeordnung deutlich ab. Die Vorlage war im Vorfeld umstritten, weil Stadtparlament und Stadtrat vorgesehen hatten, die Finanzkompetenzen der Bevölkerung einzuschränken. So hätte das Stimmvolk künftig beispielsweise nicht mehr über das Budget oder die Jahresrechnung der Stadt abstimmen dürfen.

Zugleich stimmte Arbon über den Kauf der sogenannten «Strauss-Wiese» ab – ein 34’550 Quadratmeter grosses Grundstück direkt am See. Die Vorlage wurde angenommen: Für 19.5 Millionen Franken darf die Stadt das Land erwerben. Damit will Arbon die städtebauliche Entwicklung aktiv gestalten und dort künftig Wohnungen oder Gewerbe ansiedeln.

Amriswil

Das Amriswiler Stimmvolk nahm die Unvereinbarkeitsinitiative deutlich an. Sie verbietet damit Amriswils Stadträten künftig die gleichzeitige Ausübung eines Amtes im Bundesparlament. Auslöser war die erfolglose Nationalratskandidatur von Gabriel Macedo im Jahr 2023. Die Regelung betrifft nur Stadträte mit einem Pensum ab 60 Prozent.

Macedo sagte nach der Abstimmung: «Die Initiative greift erst, wenn jemand gewählt wird. Kandidieren darf man weiterhin. Es stellt sich aber die Frage, welche Signale dann mit einer Kandidatur gesendet werden. Das ist aber ein anderes Thema.» Erst, wenn man dann auch gewählt würde, müsste sich der- oder diejenige zwischen Amriswil und Bern entscheiden.

Bischofszell

Der Weg für die Fusion der Feuerwehren Bischofszell und Hauptwil ist geebnet: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bischofszell stimmten dem Beitritt zum Zweckverband «Sitter-Thur» mit grosser Mehrheit zu – 1285 Ja-Stimmen standen nur 55 Nein-Stimmen gegenüber.

Michaela Eugster (Mitte) wird neue Stadträtin von Bischofszell und setzte sich damit gegen Pascal Mächler (SP) durch. Sie tritt damit die Nachfolge von Jorim Schäfer an.

Frauenfeld

Stefan Leuthold (GLP) wurde heute von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Frauenfelds mit 3'511 Stimmen in den Stadtrat gewählt. Er setzte sich gegen Hanspeter Gubler (SVP) durch, der 2'359 Stimmen erhielt.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil FDP-Stadtrat Fabrizio Hugentobler zurücktritt; die FDP trat nicht mehr an und unterstützte stattdessen die SVP beim Stadtpräsidium.

Märstetten

In Märstetten wurde Thomas Schärer zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Der Parteilose setzte sich deutlich gegen den ebenfalls parteilosen Unternehmer Roger Simmen durch. Beide hatten sich zu spät gemeldet, weshalb die Gemeinde leere Wahlzettel ohne Namen verschickte.

Münchwilen

Die Stimmbürgerschaft hat der Ortsplanungsrevision mit 72 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Diese beinhaltet die Anpassung des Zonenplans und des Baureglements an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben.

Münsterlingen

Münsterlingen hat einen neuen Gemeindepräsidenten. Michael Urech gewann mit knapp 70 Prozent der Stimmen. Er war bisher Vizepräsident. Die Neuwahl folgte auf den Rücktritt von Hansjörg Saner.

Rickenbach

Die Stimmberechtigten haben der Vorfinanzierung von 300'000 Franken für die zweite Etappe des Rad- und Gehwegs mit einer deutlichen Mehrheit von knapp 85 Prozent zugestimmt.