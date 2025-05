Ruth Faller Graf ist 55 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer 20-jährigen Tochter. Aufgewachsen ist sie in Arbon am Thurgauer Bodenseeufer. Sie bezeichnet sich selbst als kulturell interessiert, spielt Bass in einer Band und streift gerne durch die Gegend, entweder mit ihrem Hund oder mit den Nordic-Walking-Stöcken.