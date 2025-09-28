Im Kanton Zürich wurde auch in den Gemeinden abgestimmt und gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Entscheide.

Bonstetten

Die Stimmberechtigten wollen keinen Badeplatz beim Lochenweiher, der im Naturschutzgebiet liegt. 77 Prozent der Stimmenden lehnen die Vorlage ab.

Boppelsen / Dänikon / Hüttikon / Otelfingen

Die vier Gemeinden und Sekundarschulen legen die Jugendarbeit zusammen. Alle vier Gemeinden im unteren Furttal stimmen der Vorlage klar zu.

Bülach

Beim Bahnhof Bülach kann ein 30 Meter hohes Hochhaus gebaut werden. Zuvor hatte sich das Stadtparlament für die Überbauung des 15'000 Quadratmeter grossen Herti-Areals ausgesprochen. Dagegen hatten bürgerliche Parlamentarier das Referendum ergriffen. Weiter hat Bülach eine Volksinitiative aus Kreisen der SVP für mehr Mitbestimmung beim Verkehr mit Zweidrittelsmehrheit abgelehnt.

Dielsdorf / Niederhasli / Steinmaur:

Die Sportanlage Erlen kann für 41 Millionen Franken saniert werden. Nachdem die Bäder bereits saniert wurden, soll es jetzt einen Neubau für zwei Eisfelder geben. Dazu kommen Garderoben für Fussball und Tennis. In allen drei Gemeinden haben das Sanierungspaket und der Vertrag angenommen.

Embrach / Freienstein-Teufen:

Beide Gemeinden stimmen einem Verbot von lärmendem Feuerwerk zu. Der Ja-Stimmenanteil liegt in Embrach bei über 59 Prozent, in Freienstein-Teufen bei knapp 55 Prozent. Die Stimmbeteiligung in Freienstein-Teufen ist mit 62 Prozent hoch.

Gossau

Abstimmung über den Gegenvorschlag zur Einzelinitiative «Schuldenbremse»

Horgen

Das 40-jährige Fernwärmenetz, an das rund 2600 Haushalte angeschlossen sind, kann saniert werden. Die Stimmberechtigten haben einen Kredit von 73 Millionen Franken bewilligt.

Männedorf / Erlenbach / Herrliberg / Hombrechtikon / Küsnacht / Meilen / Stäfa / Uetikon am See:

Kapitaleinschuss für Spital Männedorf

Meilen / Männedorf / Herrliberg / Uetikon am See:

Männedorf tritt dem Zweckverband der Abwasserreinigungsanlage Meilen bei. Alle vier Gemeinden befürworten den Ausbau der ARA für 32 Millionen Franken. Der Ja-Stimmenanteil liegt bei über 88 Prozent.

Rüti

Bubikon und Dürnten schliessen ihre Abwasserreinigungsanlage an die ARA Rüti an. Gleichzeitig wird die ARA Rüti für über 52 Millionen Franken saniert.

Schlieren

Die 50-jährige Schulanlage Kalktarren kann für gut 45 Millionen Franken saniert und erweitert werden.

Thalwil

Im Quartier Breiteli Nord können 58 günstige Wohnungen gebaut werden. Die Stimmberechtigten nehmen einen entsprechenden Kredit von 34 Millionen Franken an.

Wetzikon

Die Primarschulanlage Bühl kann für gut 22 Millionen Franken saniert werden und das Strandbad Auslikon kann neu gebaut werden. Die Stimmberechtigten haben einem Baukredit von gut sechs Millionen Franken zugestimmt.

Zürich

In der Stadt Zürich entscheiden die Stimmberechtigten unter anderem über Parkkarten, Laubbläser und ein günstiges ÖV-Abo. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Zumikon

Das Gemeinschaftszentrum kann für rund 37 Millionen Franken erneuert werden. Die Stimmberechtigten haben ihrem Anteil von 30 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 85 Prozent zugestimmt.