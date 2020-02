Mit 32'980 Ja zu 6944 Nein nimmt die Stadt Bern die Vorlage zum Grundstückerwerb Gaswerkareal deutlich an.

Abstimmung über den Erwerb des Gaswerkareals Stadt Bern: Gaswerkareal Bern JA 82.6% 32'980 Stimmen

NEIN 17.4% 6'944 Stimmen Abstimmung über Kredit für Sanierung und Erweiterung Volksschule Bethlehemacker Stadt Bern: Sanierung und Erweiterung Volksschule Bethlehemacker JA 92.0% 37'573 Stimmen

NEIN 8.0% 3'278 Stimmen Abstimmung über Umzonung beim Untermattweg Stadt Bern: Überbauungsordnung Untermattweg 8 JA 87.2% 33'811 Stimmen

NEIN 12.8% 4'984 Stimmen Abstimmung über Kredit für Sanierung Monbijoustrasse Stadt Bern: Gesamtsanierung Monbijoustrasse JA 76.7% 29'932 Stimmen

NEIN 23.3% 9'083 Stimmen

Damit kann die Stadt Bern für 30.75 Millionen Franken dem Energieversorger EWB das Gaswerk-Areal abkaufen. Der Kauf ist der erste Schritt, damit die Stadt auf dem Areal beim Berner Stadtteil Mattenhof-Weissenbühl ein neues Quartier bauen kann. Das Stimmvolk unterstütze die Stadt damit in ihrer Wohnbaupolitik, sagt der zuständige Gemeinderat Michael Aebersold: «Wir haben Unterstützung erhalten, dass die Stadt ihre eigenen Areale selber plant und damit gemeinnützige Wohnungen anbieten will.»

Bild 1 / 5 Legende: Auf dem Berner Gaswerkareal wurde während rund neunzig Jahren aus Kohle Gas hergestellt. Zum 100-jährigen Jubiläum 1943 wurden Aufnahmen des Areals gemacht. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Von 1876 bis 1967 wurde im damaligen Ofenhaus zerkleinerte Steinkohle auf 1400 Grad erhitzt. Dabei entstand Gas, welches abgekühlt, in den Gaskesseln zwischengespeichert und von dort ins Verteilnetz eingespeist wurde. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Mit dem Gas des Gaswerkareals wurde die Stadt Bern mit Energie versorgt – aus dem ersten und ältesten Gaswerk der Schweiz. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Die Kohle, welche dafür gebraucht wurde, wurde erst mit Pferdewagen, dann mit Schiffen über die Aare und später mit einer Gaswerkbahn zum Areal gebracht. Keystone Bild 5 / 5 Legende: In den Siebzigerjahren musste die Produktion eingestellt werden – die Anlagen wurden zurückgebaut. Nun rund fünfzig Jahre später liegt das Areal weitgehend brach. Es wird als Lagerfläche und Parkplatz zwischengenutzt. Keystone

Das ehemalige Industrieareal muss saniert werden – der Boden ist wegen der früheren industriellen Nutzung belastet. Probebohrungen haben gezeigt, dass die Brache bis zu einer Tiefe von elf Metern mit verschiedenen Giftstoffen verseucht ist.

Altlasten auf dem Areal EWB ist verpflichtet, die Altlasten auf dem Areal zu sanieren und entsorgen, was voraussichtlich knapp 20 Millionen Franken kosten wird. Die Baubewilligung für die Altlastensanierung ist bereits eingereicht – wegen einer Beschwerde jedoch hängig.

EWB wollte die Altlastensanierung mit einem Bauprojekt verbinden. Dafür ging sie eine Vereinbarung mit einem privaten Bauunternehmen ein. Die exklusive Zusammenarbeit löste Kritik im Stadtparlament aus, weshalb die Stadt das Areal nun selbst entwickeln will.

Die Frage ist, wie dicht gebaut wird

Die Stadt kann nun auf dem Gaswerkareal ein Quartier mit neuen Wohnungen, Gewerbe, Kultur und öffentlichem Freiraum realisieren. Auf der Hälfte der Baufelder sollen gemeinnützige Wohnungen gebaut werden.

Wie genau diese verschiedenen Nutzungen und deren Ansprüche in einer Überbauung vereint werden können, ist noch unklar. «Wir müssen nun sehr vorsichtig planen», sagt Aebersold.

Es werde Zielkonflikte geben, weil einerseits viele Leute dort wohnen werden, andererseits an der Aare oder im Kulturzentrum Gaskessel am Abend gefeiert wird. Die Stadt will ein urbanes Aarequartier schaffen, es gibt aber auch Leute, die ein Naherholungsgebiet fordern.

Wir müssen nun sehr vorsichtig planen.

Um diese unterschiedlichen Nutzungen aneinander vorbeizubringen, will die Stadt einen Wettbewerb lancieren. Diese Nutzungen sind derzeit im Zonenplan jedoch nicht vorgesehen. Aus diesem Grund müssen die Stimmberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt über eine Zonenplanänderung abstimmen. Sie werden in einer dritten Abstimmung unter anderem entscheiden, wie die Baufelder im Baurecht abgegeben werden.

Was passiert mit dem Gaskessel? Legende: Gaskessel – eines der ältesten Jugendkulturzentren Europas Keystone Das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel kann an seinem bisherigen Standort bleiben. Es wird in die geplante Überbauung integriert. Damit das Areal künftig verschieden genutzt werden kann, sind bauliche und betriebliche Massnahmen beim Gaskessel geplant.

Für die Stadt Bern besteht das Risiko, dass eine Umzonung zu einem späteren Zeitpunkt abgelehnt werden könnte. Der künftige Landwert hängt davon ab, ob und wie das Land umgezont wird. Der Kaufpreis für das Grundstück liegt gemäss Abstimmungsbotschaft der Stadt Bern über seinem aktuellen Wert. Zudem ist unklar, ob weitere Altlasten auftauchen. Frühestens 2025 sollen die Bagger auffahren können.

Drei weitere Vorlagen in Bern

Alle drei weiteren Vorlagen wurden angenommen. Die Stadt Bern stimmte über einen Baukredit für die Sanierung und Erweiterung der Volksschule Bethlehemacker ab (37'573 Ja zu 3278 Nein), über eine Überbauungsordnung Untermattweg 8 (33'811 Ja zu 4984 Nein) und die Gesamtsanierung der Monbijoustrasse (29'932 Ja zu 9083 Nein).