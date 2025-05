Per E-Mail teilen

Die Berner Kultbadi erhält ein Upgrade: Das Volk winkt die Neugestaltung des Marzilibads durch.

Ebenso erhalten der Bären- und Waisenhausplatz eine Auffrischung mit Bäumen und Pflästerung.

Die Stadt Bern kann somit eine 100-Millionen-Sanierungsoffensive starten.

Freibad Marzili Stadt Bern: Baukredit für Gesamtsanierung und Erneuerung JA 73.4% 20'100 Stimmen

NEIN 26.6% 7'272 Stimmen

Bären- und Waisenhausplatz Stadt Bern: Ausführungskredit für Umgestaltung und Sanierung JA 73.6% 20'184 Stimmen

NEIN 26.4% 7'240 Stimmen

Der Berner Bären- und der Waisenhausplatz auf der Achse zum Bundeshaus verlottern seit Jahren. Die Asphaltwüsten mit Schlaglöchern und wenigen Bäumen sind an heissen Sommertagen ein Hitze-Hotspot.

Jetzt kann die Stadt ihren zentralen Plätzen für 36.7 Millionen Franken ein Upgrade verpassen: Das Volk hat die Vorlage deutlich mit 73.6 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Kern ist eine neue Pflästerung, Regenwasser soll zwischen den Pflastersteinen versickern können.

So sollen Bären- und Waisenhausplatz künftig aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Wenn man vom Bärenplatz Richtung Bundeshaus blickt, sollen dort künftig zusätzliche Bäume stehen. Bildquelle: zvg/Nightnurse Images AG. 1 / 5 Legende: Wenn man vom Bärenplatz Richtung Bundeshaus blickt, sollen dort künftig zusätzliche Bäume stehen. zvg/Nightnurse Images AG

Bild 2 von 5. Derzeit ist der Platz vor allem geprägt durch die Asphaltstrasse. Diese soll weichen. Bildquelle: zvg/Nightnurse Images AG. 2 / 5 Legende: Derzeit ist der Platz vor allem geprägt durch die Asphaltstrasse. Diese soll weichen. zvg/Nightnurse Images AG

Bild 3 von 5. Künftig sollen Pflastersteine das historische Erbe der Berner Altstadt auch in diesem Perimeter hervorheben. Bildquelle: zvg/Nightnurse Images AG. 3 / 5 Legende: Künftig sollen Pflastersteine das historische Erbe der Berner Altstadt auch in diesem Perimeter hervorheben. zvg/Nightnurse Images AG

Bild 4 von 5. Die Pflastersteine sollen auch auf dem Waisenhausplatz stehen – mit neuen Treppen. Bildquelle: zvg/Nightnurse Images AG. 4 / 5 Legende: Die Pflastersteine sollen auch auf dem Waisenhausplatz stehen – mit neuen Treppen. zvg/Nightnurse Images AG

Bild 5 von 5. Damit wird jedoch die grosse Fläche, die heute für Veranstaltungen wie Märkte genutzt wird, kleiner. Bildquelle: zvg/Nightnurse Images AG. 5 / 5 Legende: Damit wird jedoch die grosse Fläche, die heute für Veranstaltungen wie Märkte genutzt wird, kleiner. zvg/Nightnurse Images AG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Weiter sollen 33 neue Bäume gepflanzt und mobile Sonnenschirme aufgestellt werden. Die Restaurants erhalten etwas mehr Platz, die Flächen für den Markt werden wiederum leicht reduziert.

Auch Marzilibad kriegt ein Upgrade

Bern kann eine regelrechte Sanierungsoffensive. Denn das Stimmvolk hat entschieden, dass das schweizweit bekannte Marzilibad für rund 67 Millionen Franken erneuert und erweitert werden soll. Die Vorlage wurde mit 73.4 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Legende: So wird das neue Hauptgebäude des Marzilibades aussehen. ZVG/Stadt Bern

Somit kann das sanierungsbedürftige Berner Kultbad nach 50 Betriebsjahren auf den neusten Stand gebracht werden. Das Hauptgebäude wird durch einen Neubau aus Holz ersetzt, zudem entsteht ein neues Betriebsgebäude. Die ehemaligen Badewärterhäuser, die Umkleidekabinen und die Wasserbecken werden saniert, die Badewassertechnik wird komplett ersetzt

Neu erhalten Aare-Böötlerinnen an einem eigenen Aarehafen am oberen Ende des Bades landen können. Hier sollen künftig die Gummiboote auswassern und dadurch den Schwimmenden weniger in die Quere kommen, die weiter unten aus der Aare steigen.

Weiter will die Stadt 132 gebührenpflichtige Parkplätze beim «Spitz» und entlang der Aarstrasse aufheben. Ein neuer Marziliplatz soll künftig das Eingangstor zur Badi bilden. Die Stimmbeteiligung lag bei 32.4 Prozent.

Untertorbrücke Stadt Bern: Ausführungskredit für Gesamtsanierung JA 91.3% 25'098 Stimmen

NEIN 8.7% 2'380 Stimmen