Die Energieeffizienz steht im Zentrum

Die Frage eines Standortes für das Tiefenlager des radioaktiven Abfalls werde die Schweiz auch weiter umtreiben, gibt Leuthard zu bedenken.

Die Energieeffizienz sei der wichtigste Pfeiler der bundesrätlichen Strategie. Diverse Massnahmen seien dazu aufgegleist, wie die Bundesrätin erläutert. «Am meisten wird uns die Wasserkraft in den nächsten Jahren beschäftigen.» So ist das Parlament in der Pflicht, ein entsprechdes Modell für die Grosswasserkraft auszuarbeiten.