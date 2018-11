Auch wenn die Zürcher Fussballfans wohl bereits in Feierlaune sind: SRF-Korrespondent Simon Hutmacher warnt vor allzu grosser Euphorie. «Das Projekt hat eine Hürde genommen, ist aber nicht am Ziel.»

Die Botschaft sei sehr klar und eine Klärung vor Gericht unnötig, entgegnete SVP-Präsident Rösti. Dass es im Bereich der Invalidenversicherung zu unschönem Missbrauch komme, habe die SVP schon vor längerer Zeit gesagt. Trotzdem müsse die Privatsphäre weiterhin gewahrt bleiben. «Gefilmt wird nur, was vom öffentlichen Raum aus sichtbar ist – nie in einem Schlafzimmer.»

Eine gewisse Einigkeit herrschte bei den Parteipräsidenten in Bezug auf die Hornkuh-Initiative. Eine durchaus sympathische Vorlage, so der Grundtenor. Und ein schöner Beweis, wie die direkte Demokratie in der Schweiz gelebt werde. «Es steht sehr gut um die Volksrechte, dass man bei uns auch solche Anliegen zur Abstimmung bringen kann», brachte es FDP-Präsidentin Petra Gössi auf den Punkt.

Die FDP sieht Sozialpartner und SP in der Pflicht. «Die SP soll die direkte Demokratie leben, ihre absolute Diskussionsverweigerung bezüglich flankierenden Massnahmen aufgeben und sich an den Verhandlungstisch begeben», fordert FDP-Präsidentin Petra Gössi.

Er gehört zu den grossen Verlierern des Tages: SVP-Präsident Albert Rösti. Trotzdem gibt er sich in der Präsidentenrunde gelassen. «Wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Kampf für die Unabhängigkeit der Schweiz». Man werde die Gegner der Selbstbestimmungs-Initiative nun in die Pflicht nehmen.

Starke und vor allem auch vertrauensvolle Sozialversichungen seien den Bürgern wichtig, das zeige das Abstimmungsresultat. In Einzelfällen müssten diese Überwachungen durchführen können. Die Vernehmlassung laufe bis Ende Jahr. Eine Inkraftsetzung solle so schnell wie möglich erfolgen.

16:56

Sommaruga: «Es braucht Kompromisse»

Bundesrätin Sommaruga weiter: Die Institutionen in der Schweiz seien so aufgestellt, dass niemand alles entscheiden könne. Man schaue einander gegenseitig auf die Finger. Das Stimmvolk schätze dies. «Alles oder nichts, schwarz oder weiss – das ist nicht, was die Schweiz so erfolgreich gemacht hat», sagt Sommaruga. Die Stimmbevölkerung dürfe und solle immer wieder eingreifen.