Legende: Bruno Kaufmann ist Nordeuropa- und globaler Demokratiekorrespondent von SRF. SRF

Einschätzungen von Bruno Kaufmann, globaler Demokratiekorrespondent SRF

Als die Isländerinnen und Isländer vor gut zwölf Jahren über eine neue Verfassung an der Urne abstimmen konnten, hatten sie die Qual der Wahl: In sechs Richtungen konnten sie zur genauen Wortwahl Stellung beziehen. Noch mehr in die differenzierte Entscheidungspflicht wurden die fünf Millionen Stimmberechtigten des US-Bundesstaates Arizona im letzten November genommen: Auf ihrem Stimmzettel galt es nicht weniger als 71 Beschlüsse zu fällen – eine davon war die Wahl des neuen US-Präsidenten.

Die Welt der Demokratie ist seit Jahrhunderten eine globale Werkstatt, in der immer wieder von Neuem etwas ausprobiert, eingeführt und dann manchmal auch wieder abgeschafft wird: Bekannte Beispiele für Innovationen in der Schweiz, die per Volksentscheid eingeführt und dann wieder abgeschafft worden sind, sind die allgemeine Volksinitiative (2003/2009) oder das konstruktive Referendum im Kanton Zürich (2006/2013). In beiden Fällen zeigte sich, dass sich die angestrebte Vertiefung der Bürgerbeteiligung letztlich als wenig praxisfreundliche Verkomplizierung erwies.

«Unscharfes Abstimmen» («Fuzzy Voting») und «differenzierte Wahlverfahren» («Ranked Choice»), wie sie gegenwärtig in Basel erwogen und untersucht werden, gibt es in verschiedenen Formen bereits in zahlreichen Ländern und Regionen der Welt. Die Erfahrungen damit sind in der Praxis genau so: Unscharf und differenziert. So führen zum Beispiel gradierte Abstimmungen nicht selten zu unklaren Mehrheiten in Abstimmungen, die im nachfolgenden Umsetzungsprozess zu viel Frust führen. Das Wählen mit Reihenfolge macht nicht nur den Auszählprozess fehleranfälliger, sondern schwächt bisweilen auch die Transparenz.

Zusammengefasst: Neue Formen der Mitbestimmung eignen sich durchaus im meinungsbildenden Umfeld von Wahlen und Abstimmungen, während die Urnenentscheid selbst so einfach und deutlich wie möglich ausgestaltet sein sollten.