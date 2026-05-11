Der Bund bittet das Volk um Mithilfe, um gegen die invasive Käferart vorzugehen. Doch wie erkennt man den gefrässigen Japankäfer?

Ist das ein Japankäfer oder nicht?

Der Bund will die Ausbreitung des Japankäfers stoppen. Eine neue Kampagne ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Die Käfer sind aber gar nicht so einfach zu erkennen. So ähnelt der Japankäfer einigen harmlosen heimischen Käfern.

Japankäfer – weisse Haarbüschel verraten ihn

Der Japankäfer ist ungefähr so gross wie eine Kaffeebohne. Er hat einen metallisch grün schimmernden Kopf und kupferbraune Deckflügel.

Legende: Zwölf helle Haarbüschel trägt der gefrässige Käfer. Fünf auf jeder Seite und zwei grössere am Hinterteil. Getty Images

Das wichtigste Erkennungsmerkmal sind die weissen Haarbüschel: Auf jeder Seite des Hinterleibs sitzen fünf kleine Büschel, am Hinterteil zwei grössere.

Japankäfer entdeckt? Was zu tun ist: Box aufklappen Box zuklappen Wird ein Japankäfer entdeckt, soll dieser eingefangen und daran gehindert werden, wieder zu entkommen. «Ihn am besten zerdrücken oder in ein geschlossenes Gefäss einsperren», sagt Andreas von Felten, stellvertretender Bereichsleiter Pflanzengesundheit beim Bundesamt für Landwirtschaft. Jeder Fund soll umgehend dem zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst gemeldet werden. Für die Meldung an die Behörden soll ein Foto des Insekts gemacht und der genaue Fundort notiert werden.

Gartenlaubkäfer

Verwechslungsgefahr könnte mit den Gartenlaubkäfern bestehen. Diese haben die gleiche Grundfärbung wie Japankäfer: metallisch grün und kupferbraun. Sie sind aber mit einer Grösse von 0,8 bis zu einem Zentimeter etwas kleiner als die Japankäfer. Ausserdem besitzen sie an der Seite zwar feine Härchen, aber keine weissen Haarbüschel.

Legende: Die Farben sind ähnlich: Der Gartenlaubkäfer ist jedoch kleiner als der Japankäfer. imago images

Junikäfer

Junikäfer sind mit etwa 1,5 bis 2 Zentimetern grösser als Japankäfer. Sie sind zudem einheitlich gelbbraun gefärbt und haben keinen metallisch grünen Kopf. Der Junikäfer hat zwar wie der Japankäfer weisse Zeichnungen am Hinterleib, allerdings bestehen diese beim Junikäfer aus eng anliegenden Schuppen.

Legende: Der Junikäfer hat keinen grünen Kopf und Schuppen statt Haarbüschel am Hinterleib. imago images

Maikäfer

Maikäfer sind mit einer Grösse von bis zu drei Zentimetern noch grösser. Auch sie sind, anders als Japankäfer, komplett braun und haben weisse Zeichnungen, die aus eng anliegenden Schuppen bestehen.

Legende: Der Maikäfer: grösser als der Japankäfer und weisse Schuppen statt Haarbüschel. imago images

Rosenkäfer

Dem Japankäfer ähnlich sehen auch Rosenkäfer. Auch diese sind aber etwas grösser als die Japankäfer. Ausserdem sind sie einfarbig, entweder metallisch grün oder schwarz.