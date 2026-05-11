Der Bund will die Ausbreitung des Japankäfers stoppen. Eine neue Kampagne ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Die Käfer sind aber gar nicht so einfach zu erkennen. So ähnelt der Japankäfer einigen harmlosen heimischen Käfern.
Japankäfer – weisse Haarbüschel verraten ihn
Der Japankäfer ist ungefähr so gross wie eine Kaffeebohne. Er hat einen metallisch grün schimmernden Kopf und kupferbraune Deckflügel.
Das wichtigste Erkennungsmerkmal sind die weissen Haarbüschel: Auf jeder Seite des Hinterleibs sitzen fünf kleine Büschel, am Hinterteil zwei grössere.
Japankäfer entdeckt? Was zu tun ist:
Wird ein Japankäfer entdeckt, soll dieser eingefangen und daran gehindert werden, wieder zu entkommen. «Ihn am besten zerdrücken oder in ein geschlossenes Gefäss einsperren», sagt Andreas von Felten, stellvertretender Bereichsleiter Pflanzengesundheit beim Bundesamt für Landwirtschaft.
Jeder Fund soll umgehend dem zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst gemeldet werden. Für die Meldung an die Behörden soll ein Foto des Insekts gemacht und der genaue Fundort notiert werden.
Gartenlaubkäfer
Verwechslungsgefahr könnte mit den Gartenlaubkäfern bestehen. Diese haben die gleiche Grundfärbung wie Japankäfer: metallisch grün und kupferbraun. Sie sind aber mit einer Grösse von 0,8 bis zu einem Zentimeter etwas kleiner als die Japankäfer. Ausserdem besitzen sie an der Seite zwar feine Härchen, aber keine weissen Haarbüschel.
Junikäfer
Junikäfer sind mit etwa 1,5 bis 2 Zentimetern grösser als Japankäfer. Sie sind zudem einheitlich gelbbraun gefärbt und haben keinen metallisch grünen Kopf. Der Junikäfer hat zwar wie der Japankäfer weisse Zeichnungen am Hinterleib, allerdings bestehen diese beim Junikäfer aus eng anliegenden Schuppen.
Maikäfer
Maikäfer sind mit einer Grösse von bis zu drei Zentimetern noch grösser. Auch sie sind, anders als Japankäfer, komplett braun und haben weisse Zeichnungen, die aus eng anliegenden Schuppen bestehen.
Rosenkäfer
Dem Japankäfer ähnlich sehen auch Rosenkäfer. Auch diese sind aber etwas grösser als die Japankäfer. Ausserdem sind sie einfarbig, entweder metallisch grün oder schwarz.