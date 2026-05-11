Bei Reisen aus Befallsgebieten sollen ab sofort Auto und Gepäck auf Japankäfer kontrolliert werden.

So will der Bund die Ausbreitung des Käfers stoppen.

Der Käfer bedroht die Schweizer Landwirtschaft und Gärten: Er befällt über 400 verschiedene Pflanzenarten und kann grosse Schäden anrichten.

«Wir wollen die Ausbreitung dieses Käfers möglichst eindämmen», sagte Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), vor den Medien. Eine neu lancierte Kampagne soll dies erreichen.

Vorsicht bei Rückreisen aus diesen Gebieten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Screenshot www.blw.admin.ch Wer aus einem der unten stehenden Gebiete zurückkehrt, soll gemäss Bund Gepäck und Auto vor der Abfahrt kontrollieren und wissen, wie der Japankäfer aussieht. Norditalien (Lombardei und Piemont) – etwa Mailand, Varese, Novara, Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Pavia, Lodi

(Lombardei und Piemont) – etwa Mailand, Varese, Novara, Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Pavia, Lodi Tessin (gesamter Kanton)

(gesamter Kanton) Graubünden (insbesondere Misox)

(insbesondere Misox) Wallis (insbesondere Simplongebiet)

Der Japankäfer stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Landwirtschaft, den Gartenbau und die Umwelt dar. «Dieser Käfer ist extrem gefrässig», sagt Hofer. Er befällt Blätter, Früchte und Blüten von über 400 Pflanzenarten. Seine Larven schädigen zudem die Wurzeln von Rasenflächen. Sein Schadenspotenzial wird auf mehrere 100 Millionen Franken pro Jahr geschätzt. «Wir müssen unbedingt versuchen, alles einzusetzen, damit diese Verbreitung verlangsamt werden kann.»

Blinde Passagiere entdecken

Erstmals entdeckt wurde der Käfer in der Schweiz im Jahr 2017 im Tessin. Seither hat er sich südlich der Alpen stark ausgebreitet. Im vergangenen Jahr hat er erstmals erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Auch nördlich der Alpen gibt es kleine, isolierte Populationen, meist entlang von Hauptverkehrsachsen. «Der Käfer ist da, den bringt man nicht mehr weg», so Hofer. Es gehe jetzt darum, seine Verbreitung zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen, damit man Erfahrungen im Kampf gegen die Käfer sammeln könne.

Legende: Der Japankäfer ist sehr gefrässig und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Landwirtschaft dar. Shutterstock / Ron Rowan Photography

Zurzeit fährt der Bund nördlich der Alpen noch eine sogenannte Tilgungsstrategie: Kleine Populationen des Käfers werden mit verschiedenen Methoden ausgerottet. Südlich der Alpen gibt es die Eindämmungsstrategie: Man versucht, die Ausbreitung zu verlangsamen und Schäden zu verringern.

Mensch spielt grosse Rolle bei Verbreitung

Der Mensch spielt laut BLW eine grosse Rolle bei der Ausbreitung des Japankäfers. Er gelangt oft unbemerkt als «blinder Passagier» in Fahrzeugen oder im Gepäck in neue Regionen. Die neue Kampagne «Gepäck checken, Japankäfer stoppen!» soll diese Verschleppung verhindern. «Wir können nur etwas gegen den Japankäfer machen, wenn wir alle etwas tun», sagte Andreas von Felten, stellvertretender Fachbereichsleiter Pflanzengesundheit beim BLW.

Konkret ruft der Bund alle Personen, die sich in befallenen Gebieten befinden, dazu auf, das Gepäck und das Auto gründlich auf die Käfer zu untersuchen. Bereits bei der Parkplatzwahl in Befallsgebieten wird zur Vorsicht geraten. Autos sollten nicht direkt neben Rebflächen abgestellt werden, da sich die Käfer dort bevorzugt aufhalten. Zudem sollten die Fenster von parkierten Fahrzeugen geschlossen bleiben.

Verdächtige Käfer einfangen und melden Box aufklappen Box zuklappen Wird ein Japankäfer entdeckt, soll dieser eingefangen und daran gehindert werden, wieder zu entkommen. «Ihn am besten zerdrücken oder in ein geschlossenes Gefäss einsperren», sagt von Felten weiter. Jeder Fund soll umgehend dem zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst gemeldet werden. Der Japankäfer ist ungefähr so gross wie eine Kaffeebohne. Er hat einen metallisch grün schimmernden Kopf und kupferbraune Deckflügel. Zur Identifikation dienen die weissen Haarbüschel an beiden Seiten des Hinterleibs. Für die Meldung an die Behörden soll ein Foto des Insekts gemacht und der genaue Fundort notiert werden.

Vor der Heimreise ist eine sorgfältige Prüfung des gesamten Gepäcks notwendig. Dies betrifft insbesondere Kleidung, die im Freien getragen wurde, sowie Jacken und Schuhe. Auch alle Arten von Taschen wie Rucksäcke oder Handtaschen müssen untersucht werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Sport- und Outdoor-Ausrüstung. Schliesslich müssen auch die Koffer und Reisetaschen selbst von innen und aussen kontrolliert werden. Die Kontrolle des Autos ist ebenfalls ein zentraler Punkt. Der Kofferraum sowie die Sitze und Fussräume müssen abgesucht werden.

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