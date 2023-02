Umweltschutz an erster Stelle: Initiative eingereicht

Die Jungen Grünen Schweiz haben nach eigenen Angaben über 105'000 Unterschriften für die Umweltverantwortungsinitiative gesammelt.

Am Dienstag reichten sie diese bei der Bundeskanzlei in Bern ein.

Lanciert hatte die Jungpartei ihre Initiative im August 2021.

Das Volksbegehren fordert, in der Verfassung festzuhalten, dass der Umweltschutz neu an erster Stelle steht. Zudem soll die Umweltbelastung der Schweiz innerhalb von zehn Jahren so reduziert werden, dass die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten eingehalten werden.

Legende: Mitglieder der Jungen Grünen Schweiz und Grüne-Parteichef Balthasar Glättli (hinten links) deponieren die Unterschriften beim Bundeshaus in Bern. Keystone / Peter Schneider

Der Initiativtext der Umweltverantwortungsinitiative gibt deren genaue Umsetzung nicht explizit vor. Die Schweiz solle so produzieren und importieren, dass die Lebensgrundlagen der Bevölkerung langfristig erhalten bleiben, so das Initiativkomitee. Das Geld und die Technologien für einen Wandel seien längst da.

Die Initiative reiht sich ein in die Bemühungen um einen Ausstieg aus den fossilen Energien wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Unterstützt wird sie unter anderem von Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SP, der Grünen Partei, von Greenpeace und der Juso Schweiz.