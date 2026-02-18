Der Bundesrat hat in seiner Sitzung eine Aussprache zur künftigen Agrarpolitik 2030, der AP30+, geführt.

Die AP30+ soll der Landwirtschaft mehr Verantwortung für die Ernährungssicherheit geben und sie administrativ entlasten.

Der Bundesrat hat das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, bis zum dritten Quartal 2026 eine entsprechende Vorlage für die Vernehmlassung auszuarbeiten.

Der Bundesrat will die Ernährungssicherheit der Schweiz erhöhen. Zu diesem Zweck sollen Landwirtinnen und Landwirte administrativ entlastet werden und mehr Handlungsspielraum erhalten. Zudem will die Landesregierung unter anderem die Marktbeobachtung ausbauen.

Legende: Landwirtinnen und Landwirte sollen ab 2030 mehr Direktzahlungen für konkrete Ergebnisse erhalten. Keystone/MATTHIAS BEIN

Der Bundesrat beauftragte jetzt das Volkswirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin, bis September 2026 eine Vorlage für die Vernehmlassung auszuarbeiten, wie er mitteilte. Um den «Paradigmenwechsel» einzuleiten, schlägt der Bundesrat Massnahmen in verschiedenen Bereichen vor.

Selektiv will die Landesregierung auch den Pflanzenanbau für die menschliche Ernährung stärker fördern. Der Bundesrat beschloss zudem an seiner Aussprache, in den Jahren 2030 bis 2033 jeweils gleich viel Geld für die Landwirtschaft einzusetzen wie im Jahr 2029. Das Parlament soll die Vorlage im Jahr 2028 beraten.

Die Verantwortung für Ernährungssicherheit und eine nachhaltige Landwirtschaft soll demnach bei den Bäuerinnen und Bauern liegen, aber ebenso beim Detailhandel und bei den Konsumentinnen und Konsumenten.

Mehr Direktzahlungen für Ergebnisse

Heute seien die Direktzahlungen in den Bereichen Ökologie und Tierwohl stark an die Einhaltung von Handlungsanweisungen geknüpft, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. In Zukunft sollen diese vermehrt für konkrete Ergebnisse ausgerichtet werden.

Passend zum Thema Subventionen an Landwirtschaft Direktzahlungen an Landwirte: Wie steht es nach 30 Jahren?

Auch eine Erhöhung der Stützung des Milchpreises soll die wirtschaftliche Situation der Bauernbetriebe verbessern. Vorgesehen sind zudem eine ganze Reihe weiterer Massnahmen.

Dabei geht es zum Beispiel um Zielvereinbarungen mit dem Detailhandel, einen besseren Schutz der Kulturen und Insektenpopulationen und die Förderung der Anwendung nachhaltiger Produktionsmethoden.