Die Künstliche Intelligenz hält auch bei der Berufsbildung Einzug.

Ein neuer eidgenössischer Fachausweis als «AI Business Specialist» soll KI-Potenzial besser nutzbar machen.

Die Nachfrage nach der neuen Berufsprüfung sei für eine neue Weiterbildung überdurchschnittlich hoch, teilte der Verband ICT-Berufsbildung mit.

Der neu entwickelte eidgenössische Fachausweis «AI Business Specialist» habe nun vom Bund grünes Licht erhalten. Der Durchführung der geplanten ersten Berufsprüfung im Herbst 2026 stehe somit nichts im Weg. AI Business Specialists erschliessen als Brückenbauende zwischen Technologie und Business systematisch das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI), wie es in der Mitteilung heisst.

Legende: Ab nächstem Jahr können sich Interessierte in der Schweiz zum KI-Spezialisten weiterbilden. KEYSTONE/Christian Beutler

Damit Unternehmen KI erfolgreich in ihre Geschäftsprozesse einbinden können, brauchen sie Fachkräfte, die sinnvolle Einsatzmöglichkeiten erkennen, passende Lösungen entwickeln und KI-Projekte von Anfang bis Ende begleiten. Die neue Weiterbildung in der höheren Berufsbildung wurde von ICT-Berufsbildung Schweiz zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und der Bildung entwickelt.

Auch für Quereinsteigende

Interessierte können bei ICT-Berufsbildung Schweiz über das Vorabklärungsportal feststellen lassen, ob sie zur Prüfung zugelassen sind. Auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sei eine Zulassung möglich.

Die erste Berufsprüfung werde im Herbst 2026 stattfinden. Vorbereitungskurse werden von Anbietern aus der ganzen Schweiz durchgeführt. Die ersten Kurse sind bereits gestartet.