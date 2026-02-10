Das Zürcher Familienunternehmen Güggeli-Express schliesst sämtliche Standorte.

Die Kult-Firma verkaufte Poulets vom Grill und war im Kanton Zürich und den anliegenden Gebieten tätig.

Der Konkurs wurde Ende Januar im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert.

Die 72 Standplätze des Güggeli-Express im Kanton Zürich und in angrenzenden Kantonen bleiben fortan unbesetzt. Die Firma mit Sitz in Bassersdorf ist Konkurs.

An sechs Tagen in der Woche konnte man im Kanton Zürich und Umgebung an insgesamt 72 Standplätzen ein Güggeli kaufen. Das ist jetzt vorbei.

Legende: Ab sofort gibt es keine Güggeli mehr vom Original. Facebook/Güggeli Express GmbH

Der Konkurs wurde Ende Januar im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert. «20 Minuten» berichtete zuerst darüber. Auf der Website des Unternehmens sind zwar noch alle geplanten Standorte aufgelistet, jedoch sind jetzt alle «geschlossen».

Der Güggeli-Express war ein Familienunternehmen in zweiter Generation und beschäftigte gemäss eigenen Angaben rund 35 Mitarbeitende. Die Grillwagen waren vor allem an Kreuzungen, Bahnhöfen und vor Geschäften zu finden. Gegründet wurde das Unternehmen 1998.