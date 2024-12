Rohan Graf leitet einen Recyclinghof in Schaffhausen, der zur Remondis-Gruppe gehört. Das internationale Unternehmen mit hunderten Standorten weltweit beschäftigt in der Schweiz rund 220 Mitarbeitende und entsorgt Abfälle und recyclet Wertstoffe. Auch er bestätigt, dass die Leute zwischen Weihnachten und Neujahr häufiger kommen. Auch am Standort im zürcherischen Wallisellen sei dies zu beobachten.

Vor allem Altglas- und Kartonabfälle würden in dieser Zeit zunehmen, sagt Graf. Während es pro Monat durchschnittlich 100 Tonnen Karton seien, die an seinem Standort entsorgt würden, seien es im Dezember rund 150 Tonnen.

Auch die Entsorgung von Elektroschrott nehme Jahr für Jahr zu, sagt Graf. «Man spürt, die Leute haben frei und räumen aus.» An seinem Standort dürften die Mitarbeitenden aufgrund der Arbeitslast zwischen den Festtagen keine Ferien beziehen.