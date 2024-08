Breathwork – mit dem Atem ein Trauma therapieren?

«Atem ist Leben, wir kommen auf die Welt mit einem Atemzug und verlassen sie letztendlich mit einem Atemzug.» In der Breathwork-Session ist sogleich klar, dass für die nächsten gut zwei Stunden die eigene Atmung im Zentrum steht. Valérie und Marc Grüninger führen durch die Sitzung.

Legende: Marc Grüninger setzt während der Stunde diverse Instrumente ein und geht immer wieder einzeln auf die Teilnehmende ein. SRF

Breathwork ist der Überbegriff für verschiedene Atemtechniken. Heute ist ein «verbundener Atem» das Ziel. Bei dieser Technik wird nach dem vollen Einatmen wieder direkt ausgeatmet – pausenlos. So wird bewusst eine Hyperventilation hervorgerufen, man bekomme dadurch einen besseren Zugang zu seinem Unterbewusstsein,

«Man weiss nie, was passiert. Manche Leute prozessieren auf emotionaler Ebene, manche auf körperlicher, andere haben mystische Erfahrungen», erzählt Valérie Grüninger.

Was ist Breathwork? Box aufklappen Box zuklappen Breathwork ist eine Praxis, die bewusste Atemtechniken verwendet, um das körperliche, emotionale und mentale Wohlbefinden zu fördern. So sollen mit gezielten Atemmustern Stress abgebaut und die körperliche Entspannung unterstützt werden. Durch die kontrollierte Atmung würden auch emotionale Blockaden gelöst und die Selbstwahrnehmung gestärkt. Es wird oft in Therapien, Meditationen und zur Leistungssteigerung im Sport eingesetzt.

Das Studio ist keine Einzelerscheinung, das Angebot und die mediale Berichterstattung zu Breathwork wachsen kontinuierlich. Auch Aus- und Weiterbildungen werden in diesem Bereich Dutzende angeboten. Sie reichen von kurzen Online-Kursen bis zu mehrmonatigen Schulungen.

Legende: Wer einfach einen Trip will, der sei bei ihrem Studio an der falschen Adresse – erklärt Valérie Grüninger. Sie bietet Breathwork und Weiterbildungen in diesem Bereich seit mehreren Jahren an. SRF

Dies sieht Valérie Grüninger auch kritisch: «Um Menschen bei dieser Arbeit abzuholen, erfordert es zuerst die Auseinandersetzung mit der eigenen persönlichen Entwicklung.» Bei Leuten, die nur einen kurzen Online-Kurs absolviert haben, sei dies fraglich.

1 / 2 Legende: Wer an einer Session teilnimmt, soll sich über eine Stunde nur auf das Atmen fokussieren. SRF 2 / 2 Legende: Die Hände können sich dabei verkrampfen – es entsteht eine Art «Pfötchenstellung». SRF

Zurück in die Session: Nach kurzer Zeit zeigen sich bei den Teilnehmenden erste körperliche Reaktionen: Die Hände verkrampfen sich und stehen wie Pfötchen hervor. Dies ist eine Folge der schnellen Atmung. Diese führt dazu, dass das CO₂ im Blut drastisch abnimmt und die Muskeln sich versteifen.

Das kann der Atem Box aufklappen Box zuklappen Der Atem ist die einzige Funktion im vegetativen Nervensystem, welche man bewusst steuern kann. Studien belegen, dass Atemübungen einen positiven Effekt haben. Zweimal pro Tag für mehrere Minuten eingesetzt, kann langsames Atmen so gut wie manche Medikamente wirken. Ein ruhiger Atemrhythmus reguliert Herzschlag und Blutdruck. Das vegetative Nervensystem stellt eine Balance zwischen Spannung und Entspannung her. Die Atmung ist also ein direkter Zugangsweg, um Herz-Kreislauf- und Nervensystem zu beeinflussen. Studie: Entschleunigtes Atmen (2017)

Neben den körperlichen Erfahrungen wie Kribbeln in den Armen und Beinen erzählen viele Teilnehmende auch von spirituellen und emotionalen Momenten. Nicolas Lebküchner kommt immer wieder hierher, «durch das bewusste Atmen komme ich besser an meine Gefühle heran». Andere erzählen auch von trip-ähnlichen Wirkungen.

Streit-Thema Traumata

Fakt ist: Dass mit Atmen einiges möglich ist, ist wissenschaftlich breit belegt – so kann kontrolliertes Atmen den Blutdruck senken oder in Stresssituationen beruhigend wirken. Wie und vor allem wofür diese Techniken eingesetzt werden sollten, ist jedoch umstritten. So behandelt der Breathwork-Coach Claudio Petrò in seinen Sessions auch explizit Traumata.

Würden Sie Breathwork gerne einmal ausprobieren? Ja, ich würde gerne einmal eine Session besuchen. Ja, ich würde gerne einmal eine Session besuchen. % Ich habe es bereits einmal ausprobiert. Ich habe es bereits einmal ausprobiert. % Nein, interessiert mich nicht. Nein, interessiert mich nicht. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Petrò sieht im Atem Potenzial in allen Bereichen: «Wenn man wirklich will, kann dadurch alles erreicht werden.» Man gehe beim Breathwork so tief, dass ganze Blockaden oder frühkindliche Traumata aufgearbeitet werden können. Zu ihm in die Session kämen deshalb auch Personen, die etwas verarbeiten wollten.

Legende: Claudio Petrò – hier mit einer Klangschale – sieht enormes Potenzial beim Breathwork. SRF

Die Psychotherapeutin Sabrina Stucki sieht dies kritisch: «Bei psychisch instabilen Menschen würde ich aufpassen.» Denn Breathwork könne starke Emotionen hervorrufen oder Erinnerungen auslösen, teilweise würden Teilnehmende deshalb stark weinen oder gar schreien. Diese Personen müsse man in einem Nachgespräch professionell begleiten.

Man weiss nie, was in einem Prozess genau passiert.

Häufig werde zudem eine Heilung von Traumata versprochen. «Ich würde nie von Heilung sprechen, weil ein Trauma sehr komplex ist und man nie weiss, was in einem Prozess genau passiert.»

Grundsätzlich sieht die Psychotherapeutin Breathwork aber als spannendes Mittel an, für Personen, die wirklich stabil und gesund sind. «Es kann definitiv helfen, sich zu entspannen oder Stress abzubauen.»