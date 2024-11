Was können Alpenregionen voneinander lernen? Und woher kommen die besten Produkte? Eine Konferenz will dies klären.

Käse aus der Schweiz, Wurst aus Frankreich oder Honig aus Slowenien: Solche Produkte stehen in Stans NW dieses Wochenende im Fokus. Das Culinarium Alpinum lädt zur ersten internationalen Konferenz «Alp'24». Ihr Ziel: regionale Lebensmittel fördern.

Culinarium Alpinum: Das steckt dahinter Box aufklappen Box zuklappen Legende: zvg/Culinarium Alpinum Das Culinarium Alpinum versteht sich als Kompetenzzentrum für das kulinarische Erbe der Alpen. Eröffnet wurde es 2020, im früheren Kapuzinerkloster Stans in Nidwalden. Das Culinarium Alpinum bietet ein Restaurant, 14 Zimmer und Bildungsangebote in Form von Kursen und Seminaren.

Herzstück der Veranstaltung ist ein Wettbewerb: Dabei messen sich gut 100 Produzentinnen und Produzenten mit insgesamt über 320 Erzeugnissen. Nebst Teilnehmenden aus der Schweiz treten Produzentinnen und Produzenten aus vier weiteren Alpenländern an: Frankreich, Italien, Österreich und Slowenien.

Legende: Nimmt mit ihren Produkten am Wettbewerb teil: Katrin Odermatt, die mit ihrem Mann Adolf die Nidwaldner Alpkäserei Lochhütte führt. zvg/Culinarium Alpinum

«Einen Wettbewerb, einzig mit Produkten aus dem Alpenraum, gibt es so noch nicht», sagt Andres Lietha. Er ist der Geschäftsführer der Stiftung Kulinarisches Erbe der Alpen, die das Culinarium Alpinum betreibt. «Die alpine Kulinarik von Frankreich bis Slowenien ist enorm vielseitig», so Lietha. Diese grosse Bandbreite an Produkten solle beim internationalen Kräftemessen vor Augen geführt werden.

Ausgezeichnet werden Lebensmittel in fünf Kategorien:

Milchprodukte

Bäckerei-, Konditorei- und Confiserie-Produkte

Fleisch- und Fischprodukte

Produkte aus Obst, Gemüse, Honig inklusive Öle, Essig und nicht alkoholische Getränke

Alkoholische Getränke (exklusive Wein)

Bei verarbeiteten Produkten müssen mindestens 80 Prozent der Rohstoffe aus dem Alpenraum stammen.

60-köpfige Jury hat Produkte degustiert

Bäuerinnen, Käser und Schnapsbrenner mussten ihre Erzeugnisse zur Kostprobe einschicken. Eine 60-köpfige Jury hat sich die Produkte während mehrerer Tage zu Gemüte geführt und sie nach einem Punktesystem ausgezeichnet. Die Medaillenvergabe erfolgt am Samstagabend.

Degustationsmarkt am Wochenende Box aufklappen Box zuklappen Legende: zvg/Culinarium Alpinum Im Culinarium Alpinum findet am Wochenende vom 9. und 10. November ein Degustationsmarkt statt. Im ehemaligen Stanser Kapuzinerkloster bieten 47 Produzentinnen und Produzenten ihre Erzeugnisse aus dem Alpenraum an. Viele der Lebensmittel waren Teil des internationalen Food-Wettbewerbs. Der Markt ist jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Doch was bringt einem Bäcker oder einer Metzgerin diese Medaille? «Sie können ihre Produkte entsprechend markieren und die Auszeichnung vermarkten», sagt Andres Lietha. «Wir gehen davon aus, dass dies den Absatz fördert.» Allenfalls seien sogar Preiserhöhungen denkbar.

Mikrowirtschaft soll Kräfte bündeln

Regionale Produkte – da denkt man an kurze Lieferwege, Verarbeitung und Verkauf vor Ort. Macht es da Sinn, den ganzen Alpenbogen zusammenzunehmen? Durchaus, sagt Andres Lietha. «Produzentinnen und Produzenten können voneinander lernen, wie sie regional wirtschaften.» Etwa, über welche Kanäle ein Bauer seine Abnehmer findet. «Dazu existiert in den verschiedenen Regionen viel Wissen, das ausgetauscht werden kann.»

In der Zentralschweiz könnten Produzentinnen und Produzenten noch stärker zusammenspannen.

Die alpine Kulinarik drehe sich zwar um viele kleine Produzenten und um kleine Vertriebswege. «Aber in der Summe sind sie bedeutend. Gerade für eine ländliche Bergregion.»

Um in dieser Mikrowirtschaft Erfolg zu haben, müssten Produzentinnen und Produzenten innovative Wege finden, um an Kundschaft zu kommen. «Direktvermarktung oder ein Vertrieb mit wenig Zwischenhandel können eine höhere Wertschöpfung generieren.» Eine weitere Möglichkeit seien Abosysteme – ein wöchentliches Gemüseabo beispielsweise.

Legende: Gehört ebenfalls zu den gut 100 Wettbewerbsteilnehmenden: Andreas Gut von der Käserei Alp Chieneren in Nidwalden. zvg/Culinarium Alpinum

In der Zentralschweiz sei diesbezüglich viel Potenzial vorhanden, sagt Lietha. «Es gibt zahlreiche kleine Initiativen. In unseren Augen könnten diese allerdings noch stärker zusammenspannen.»

Diese Zusammenarbeit dürfe aber nicht auf Kosten der Vielfalt gehen. «Die lokalen Spezialitäten müssen unbedingt erhalten bleiben. Dazu kann auch der Wettbewerb beitragen.» Deshalb möchte das Culinarium Alpinum die Veranstaltung künftig alle zwei Jahre durchzuführen.