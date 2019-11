In einer ersten schriftlichen Stellungnahme verteidigt Uber sein Geschäftsmodell und kündigt an, seinen Status als Vermittlungsplattform im Rahmen des Taxi- und Transportgesetzes verteidigen zu wollen. «Wir legen stets grossen Wert darauf, ein guter Partner für die Städte zu sein, in denen wir tätig sind. Wir werden weiterhin den Austausch mit den relevanten Behörden suchen (...).»