In Aarau rieselt Ton auf das Konzert-Publikum

Die Alte Reithalle ist ein Mehrspartenhaus für Theater, Tanz, Musik und modernen Zirkus im Zentrum der Kantonshauptstadt. Für über 20 Millionen Franken wurde die Halle saniert und 2021 wieder eröffnet. Sie gilt als Leuchtturmprojekt im Kanton. Jetzt allerdings rieselt es kleine Ziegel-Partikel vom Dach. Für das Publikum sei das unangenehm, für die Instrumente des Orchesters schwierig, sagt die Stadt.

Legende: Die Alte Reithalle in Aarau liegt ein paar Gehminuten vom Bahnhof entfernt im Zentrum der Stadt. zvg/Stadt Aarau

Bis 1974 gehörte die Alte Reithalle dem Schweizer Militär und wurde von der Kavallerie genutzt. Heute ist der Bau ein Leuchtturm der Kultur, wie die Stadt Aarau und der Kanton immer wieder betonen. Die 60 Meter lange Halle kann flexibel genutzt werden.

Alte Reithalle Aarau Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Halle bietet bis zu 600 Plätze. SRF Die Reithalle in Aarau wurde früher für die Kavallerie des Militärs genutzt. Nun ist ein Profi-Konzertsaal entstanden.

Sie steht mitten im Zentrum von Aarau und wurde für 20.5 Millionen Franken saniert.

Die Halle in der Nähe des Kasernenareals ist 60 Meter lang und 18 Meter breit.

Hier gibt es einen modernen Zirkus, Aufführungen der Bühne Aarau oder auch Konzerte des Aargauer Sinfonieorchesters Argovia Philharmonic.

Betreiberin des Mehrspartenhauses ist der Verein Arta.

Die beiden Hauptnutzer sind die Veranstalter Bühne Aarau und Argovia Philharmonic.

Imposant ist nicht nur die Grösse der Halle, sondern auch der offene Dachstuhl. Und genau dieser macht aktuell Probleme.

130 Jahre alte Bretter

Die Stadt suchte nach «Verunreinigungen unklaren Ursprungs» und ist beim Überprüfen des Gebäudes fündig geworden. Schuld an den Problemen sind frühere Sanierungsarbeiten am Dachstuhl. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die alten Ziegel ersetzt.

Legende: Der imposante Dachstuhl der Alten Reithalle in Aarau. zvg/Argovia Philharmonic

Unter den Ziegeln befand sich eine Verschalung aus Brettern, welche 130 Jahre alt sind. Tonteilchen der alten Ziegel fielen auf diese Verschalung und gelangten in die Ritzen des Unterdachs. Von hier rieseln nun ab und zu Tonteilchen auf das Publikum, weil sich die Fugen etwas verändert haben.

Gefährlich ist es nicht, aber unangenehm.

«Zum Teil haben sich die Ritzen geschlossen, zum Teil haben sie sich geöffnet. Kälte, Wärme oder die Installation der Veranstaltungstechnik haben sie verändert», erklärt Daniel Lehmann, Immobilienbewirtschafter bei der Stadt Aarau. «Gefährlich ist das nicht, aber es ist unangenehm, wenn ein Stückchen jemandem auf den Kopf fällt.»

Empfindliche Profi-Instrumente

Zudem sei es für die Instrumente des Sinfonieorchesters alles andere als ideal, sagt Daniel Lehmann. Eine Lösung musste her. Nun wird die ganze Dachverschalung von unten her gereinigt, Ritze für Ritze.

Legende: In der Kultur- und Konzerthalle spielt das einzige Profiorchester des Kantons Aargau, das Argovia Philharmonic. Die Tonteilchen könnten ihre Instrumente gefährden. zvg/Argovia Philharmonic/Patrick Hürlimann

Der unfreiwillige Frühlingsputz wird von einem spezialisierten Reinigungsunternehmen getätigt. Die Mitarbeitenden müssen auf Hebebühnen rund 13 Meter über dem Boden das Dach von innen reinigen. «Das ist nicht ganz einfach. Es ist viel Technik unter dem Dach angebracht», sagt Daniel Lehmann von der Stadt Aarau.

Halle weiterhin in Betrieb

Erschwerend kommt hinzu, dass die Reithalle regelmässig genutzt wird. Die Halle zu schliessen, um alle Arbeiten in rund drei Wochen durchzubringen, sei keine Option, heisst es in Aarau. Deshalb wird jetzt das Dach der Alten Reithalle portionsweise gereinigt, in Absprache mit den Nutzenden.

Noch unklar ist, wer die Arbeiten bezahlt. Handelt es sich um einen Garantiefall, weil bei der Eröffnung nicht ausreichend detailliert gereinigt wurde? Ist es kein Fehler der Reinigung, weil man die alten Bretter im Dachstuhl nicht mit Hochdruckreinigern putzen darf? Es ist auch möglich, dass Stadt und Kulturveranstalter mitzahlen müssen. Die Verhandlungen laufen.