Die SP kritisiert die Pläne des Bundesrats scharf. Auf Geheiss des Menschenrechtsgerichtshofs in Strassburg müsse die Schweiz ihre Hinterlassenenrenten zwar anpassen, da heute Witwen in der AHV besser gestellt seien als Witwer. «Doch statt die Renten für Witwer auf das Niveau der Witwenrenten anzuheben, will der Bundesrat Letztere gegen unten korrigieren», teilt die Partei mit.

Gegenüber SRF News stört sich SP-Nationalrätin Barbara Gysi an der «riesigen Summe, die auf dem Buckel von Hinterlassenen gespart wird.» Aus einer Gleichstellungsvorlage mache der bürgerlich dominierte Bundesrat ohne Not eine Abbauvorlage. Die SP werde sich gegen diesen Sozialabbau wehren, sagt Gysi. «Empörend ist zudem, dass der Bundesrat auch laufende Witwenrenten streichen will. Fällt eine Rente nach vielen Jahren einfach so weg, kann dies gerade für schlechtgestellte Frauen fatal sein.»