438 Mitarbeitende hatte der NDB Ende 2023. Das macht ihn laut Aussagen von Direktionsmitglied Juliette Noto an einer Podiumsveranstaltung der Tamedia-Zeitungen zum kleinsten Geheimdienst Europas. Andrea Gmür (Mitte/LU), Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates, erklärte in der «NZZ», dass das gleich grosse Österreich rund dreimal mehr Personal zur Verfügung habe. Der Personalbestand ist in den vergangenen Jahren zwar stetig gestiegen. Doch der NDB-Spitze reicht das nicht. Christian Dussey äusserte im letzten Sommer die Forderung nach 150 neue Stellen – erhielt aber nur zehn.