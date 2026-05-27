Der Schweinepreis sinkt und sinkt. Nun verwerfen die Bauern eine Idee des Branchenverbands, um dem entgegenzuwirken.

Worum geht es? Da die Preise für Schlachtschweine aktuell sehr tief sind und weiter sinken, hat sich der Branchenverband Suisseporcs eine Massnahme ausgedacht, um diesem Trend entgegenzuwirken. Er wollte Schweinebauern, die kurz vor der Betriebsaufgabe stehen, einen Anreiz geben, früher aufzuhören. Am Mittwoch, 27. Mai, stimmten die Delegierten des Branchenverbands an einer ausserordentlichen Versammlung über diese Massnahme ab. Weil sie in der Abstimmung die nötige Zweidrittelmehrheit verpasste, ist sie nun vom Tisch.

Legende: Seit letztem August ist das Angebot an Schweinen grösser als die Nachfrage. Seither sinken die Preise immer wieder. SRF

Wie hätte die Massnahme ausgesehen? Suisseporcs hat ein sogenanntes Stilllegungskonzept ausgearbeitet. Damit sollten gewisse Schweinezüchter einen finanziellen Anreiz erhalten, ihren Betrieb aufzugeben. Das Ziel war, pro Jahr rund 1500 Zuchtsauenplätze vom Markt zu nehmen, um das Angebot an Schlachtschweinen schrumpfen zu lassen und den Marktpreis zu stabilisieren. Der Besitzer des stillzulegenden Schweinestalls hätte als Richtgrösse rund 2000 Franken pro Tier erhalten. Bezahlt worden wäre das aus einem Fonds, in den alle Schweinehalter eingezahlt hätten.

Legende: Bauern, die von der Massnahme Gebrauch gemacht hätten, hätten sich verpflichtet, für längere Zeit keine Schweine mehr zu halten. SRF

Wie lief die Abstimmung? An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung von Suisseporcs in Olten wurde die Massnahme ausführlich diskutiert. Die Delegierten hätten sich genügend Zeit genommen, sagt Geschäftsführer Stefan Müller gegenüber SRF. «Eine Mehrheit stellte sich zwar hinter das Konzept, für eine Annahme wäre jedoch eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen.» Diese wurde um vier Stimmen verpasst. Von den 108 anwesenden Delegierten stimmten 69 für das Konzept und 39 dagegen. Fast geschlossen für das Konzept stimmten die Westschweizer Delegierten, während die Ostschweizer dagegen waren. «Dazwischen gab es eine Durchmischung», so Müller.

Legende: Bereits anfangs Mai, an der regulären Delegiertenversammlung von Suisseporcs, wurde über die Stilllegungsprämie diskutiert. SRF

Was heisst das für den Schweinepreis? Dieser werde wahrscheinlich weiter fallen, sagt Stefan Müller. Er sei nun dem Markt überlassen. Erst kürzlich sank der Schlachtschweinepreis innerhalb einer Woche um 50 Rappen auf 3.20 Franken pro Kilogramm. «Das wird nicht der letzte Abschlag gewesen sein», ist sich Müller sicher.

Legende: In der Schweiz werden etwa 1.3 Millionen Schweine gehalten. SRF

Wie geht es weiter? Mitte Juni sei die nächste Sitzung des Zentralvorstands, sagt Stefan Müller. Da würden die weiteren Schritte diskutiert. Vorstellbar sei, dass sich eine neue Arbeitsgruppe mit neuen Leuten und neuen Ideen forme, um dem Problem zu begegnen. «Wir gehen zurück auf Feld eins», so Müller. Bis eine neue Lösung auf dem Tisch liege, dauere es. «Über das Stilllegungskonzept haben wir zwei Jahre diskutiert.»