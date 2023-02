Keine Verletzten nach Felssturz in Kandersteg

An Felswand der Allmenalp

An einer Felswand der Allmenalp unweit von Kandersteg im Berner Oberland hat sich am Donnerstag ein Felssturz ereignet.

Die Meldung sei kurz nach 16:30 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilte.

Laut Kantonspolizei sind keine Personen zu Schaden gekommen und keine Gebäude beschädigt worden.

Laut Gemeinderatspräsident René Mäder sind 15'000 bis 20'000 Kubikmeter Fels im Bereich der Allmenalp-Bahn niedergegangen.

Wanderwege und Loipen seien bereits gesperrt worden, da ein Felssturz erwartet wurde. Die Firma Geotest hatte Radarmessungen gemacht und vorgewarnt. Geotest-Geschäftsleiter Daniel Tobler zufolge sei es eine Frage der Zeit gewesen, bis die Felsmassen sich lösten. Förderlich sei gewesen, dass sich in den letzten Wochen warme und tiefe Temperaturen abwechselten. Fraglich sei noch, ob die Seilbahn und die Hochspannungsmasten im Gebiet intakt sind.

Legende: Die Meldung zum Felssturz ist der Kantonspolizei zufolge kurz nach 16:30 Uhr eingegangen. Webcam Langlaufzentrum Kandersteg

06:50 Video Archiv: Kandersteg: Forschung überwacht Felssturzgefahr Aus Schweiz aktuell vom 07.10.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 50 Sekunden.

Kandersteg hat noch ein ganz anderes Sorgenkind in Sachen Felssturzgefahr: Auf der gegenüberliegenden Talseite liegt das Gebiet «Spitzer Stein» oberhalb des Oeschinensees. Dort ist ausserhalb des Siedlungsgebiets ein Teil einer Felsflanke in Bewegung. Auch dort gab es bereits grössere Abbrüche. Im Dezember 2019 brachen am Spitzenstein rund 15'000 Kubikmeter Fels weg.