Ein Helikopter von Air Glaciers ist in den Walliser Alpen abgestürzt.

Dabei sind laut Polizei drei Menschen ums Leben gekommen, drei Personen wurden verletzt.

Der Helikopter vom Typ B3 ist laut Polizei beim Heliskiing auf dem Gebirgslandeplatz des Petit Combin abgestützt.

Die Maschine rutschte beim Gipfel des 3668 Meter hohen Berges aus noch nicht geklärten Gründen in den Nordhang. Air Glaciers gab bekannt, dass es sich bei dem verunglückten Helikopter um eine ihrer Maschinen gehandelt habe. «Wir sind zutiefst bestürzt von diesem Ereignis. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen der Opfer», schrieb das Unternehmen.

«Sieben Helikopter der Air-Glaciers, der Air Zermatt und der Rega begaben sich zum Einsatzort», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Nebst dem Piloten war der Helikopter mit einem Bergführer und seinen vier Kunden besetzt. Zwei Verletzte konnten umgehend medizinisch versorgt werden, bevor sie ins Spital von Sitten geflogen wurden. Eine dritte Person konnte später ebenfalls gerettet werden. Die weiteren drei Insassen der Maschine konnten nur noch leblos geborgen werden.

Die SUST (Schweizerische Sicher­heits­unter­suchungs­stelle) leitete eine Untersuchung ein, um die Unfallursache zu klären. Laut Mitteilung leitete die für Flugunfälle zuständige Bundesanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Fedpol und der Kantonspolizei Wallis ein.

In diesem Jahr haben sich im Wallis bereits zwei Helikopterunfälle ereignet. Mitte Februar war in der Region Niouc ein Pilot, der sich allein an Bord befand, abgestürzt und verletzt worden. Mitte März war ein Helikopter auf einem Übungsgelände in der Gemeinde Vétroz abgestürzt. Einer der beiden Insassen wurde leicht verletzt.