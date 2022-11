Nati-Bus in Auffahrunfall verwickelt – Blechschaden!

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat bei der Anfahrt zum zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien am Montagabend im Stadion 974 von Doha einen minimalen Blechschaden am Teambus hinnehmen müssen. Die Bilder des leichten Auffahrunfalls waren vor der Partie in Fernsehbildern zu sehen. Trainer Murat Yakin stieg dennoch mit einem Lächeln aus dem Bus.

Wie die Bilder des beim Stadion ankommenden Busses zeigen, war ein kleiner Teil der Front eingedrückt. Scherben gab es demnach keine. Diese hätten vielleicht Glück gebracht, denn die Schweizer Nationalmannschaft unterlag gegen Brasilien mit einem Tor.