Die Kontaktaufnahme erfolgt per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular auf der Webseite. Ein persönliches Gespräch kann demnach in den Büros der Vertrauensstelle in Bern stattfinden oder an einem von den Ratsuchenden gewünschten Ort. Die Vertrauensstelle behandelt laut VBS alle Anfragen vertraulich und unternimmt weitere Schritte nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Ratsuchenden.