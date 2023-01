Israels Ministerpräsident kündigt Massnahmen wegen Angriffen an

Angriffe in Jerusalem

Die Regierung Israels kündigt am Samstagabend neue Sicherheitsmassnahmen an. Unter anderem sollen die Waffengesetze gelockert werden.

Die Massnahmen wurden in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskabinetts beschlossen.

International wurden die Anschläge verurteilt.

Die israelische Regierung hat in einer Sondersitzung Massnahmen wegen mehreren Angriffen in Jerusalem beschlossen. Unter anderem sollen die Waffengesetze gelockert werden, um den Bürgern den Zugang zu Waffen zu erleichtern. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte zudem gezielte Einsätze der Sicherheitskräfte an, um illegale Waffen einzusammeln, sowie Massnahmen, um jüdische Siedlungen zu stärken.

Mehrere Länder und internationale Organisationen wie die Uno verurteilten die Angriffe. Darunter auch die Schweiz: Das Aussendepartement EDA rief alle beteiligten Parteien auf, Zurückhaltung zu üben.