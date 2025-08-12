Eine Solaranlage oberhalb von Sufers im Kanton Graubünden wird nicht gebaut, wie der Energiekonzern Alpiq mitteilt.

Das Projekt könne unter den aktuellen Bedingungen nicht rentabel betrieben werden.

Die Bevölkerung von Sufers hatte der Anlage bereits zugestimmt, ein Baugesuch hat Alpiq allerdings nicht eingereicht.

Das Parlament hat vor drei Jahren den sogenannten Solarexpress beschlossen. Mit diesem werden Solaranlagen in den Bergen subventioniert.

Ziel ist es, die inländische Stromproduktion im Winter zu steigern. Vier solche Projekte sind im Bau, aber fast 30 Projekte wurden abgelehnt oder wurden von den Initianten zurückgezogen.