Höhere Lohnabzüge, aber tiefere Renten: Dagegen wehrt sich der SGB. Die Abstimmung ist am 22. September.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat die Abstimmungskampagne gegen die Rentenreform lanciert. Die vorliegende BVG-Reform ignoriere die finanzielle Lage der Pensionskassen und sei komplett aus der Zeit gefallen, argumentiert der SGB. Man wehre sich daher gegen die höheren Lohnabzüge und die tieferen Renten.

Laut SGB hohe Renditen

Die Pensionskassen hätten in den letzten zehn Jahren hohe Renditen erzielt und würden im «Geld schwimmen», so der SGB. Dennoch sollen die Lohnabzüge erhöht und die Renten gesenkt werden. So sinke mit der Reform die Rentengarantie bei gleichbleibendem BVG-Altersguthaben um zwölf Prozent.

Angesichts der heutigen sehr guten Lage der Pensionskassen sei es im Gegenteil an der Zeit, einen Teuerungsausgleich auf den laufenden Renten zu gewähren, findet der SGB. Denn in den letzten drei Jahren hätten die Renten aufgrund der Teuerung über fünf Prozent an Kaufkraft verloren.