Die Auswertung zur körperlichen Nähe (physical proximity) und zur Ansteckungsgefahr (exposure to diseases) basiert auf der amerikansichen Online-Datenbank Occupational Information Network (O*NET), Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Jobbezeichnungen wurden von der Standard Occupational Classification (SOC) in das in der Schweiz verbreitete Berufsklassifizierungssystem (ISC0) konvertiert. Bei der Konvertierung kommt es zur Zusammenlegung von Berufsgruppen (beispielsweise Choreographen und Tänzer). Für die Anzahl Personen pro Berufsgruppe wurden Daten vom Bundesamt für Statistik verwendet. Die Inspiration für diesen Artikel stammt von der New York Times, Link öffnet in einem neuen Fenster.