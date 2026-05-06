Der Schweizer Weltraum-Experte, Mathematiker, Astrophysiker und TV-Moderator Bruno Stanek ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Dies teilte seine Familie mit.

Bekannt wurde Stanek 1969, als er als 25-jähriger Astrophysiker am 21. Juli als Experte die erste Mondlandung der Apollo-11-Mission moderierte.

Im Juli 1969 blickte die ganze Welt gespannt vor dem Fernsehgerät auf die erste Mondlandung. In der Schweiz führte der damals gerade 25 Jahre alte Bruno Stanek als Weltraumexperte durch die Nacht im Studio des Schweizer Fernsehens. Rund eine Million Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten die Sondersendung mit dem Moderator Charles Raedersdorf.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Bruno Stanek (r) zusammen mit Moderator Charles Raedersdorf im Apollo-Studio des Schweizer Fernsehens anlässlich der ersten Mondlandung von Apollo 11 im Juli 1969. Bildquelle: SF DRS / Zimmermann Regula. 1 / 4 Legende: Bruno Stanek (r) zusammen mit Moderator Charles Raedersdorf im Apollo-Studio des Schweizer Fernsehens anlässlich der ersten Mondlandung von Apollo 11 im Juli 1969. SF DRS / Zimmermann Regula

Bild 2 von 4. 1971 folgten die weiteren Mondlandungen und mit Apollo 15 die erste Mission, die das Mondfahrzeug (Lunar Roving Vehicle) einsetzte, um die Mondoberfläche zu erkunden. Im Studio moderierten Charles Raedersdorf (l) und Bruno Stanek. Bildquelle: SRF Bildarchiv. 2 / 4 Legende: 1971 folgten die weiteren Mondlandungen und mit Apollo 15 die erste Mission, die das Mondfahrzeug (Lunar Roving Vehicle) einsetzte, um die Mondoberfläche zu erkunden. Im Studio moderierten Charles Raedersdorf (l) und Bruno Stanek. SRF Bildarchiv

Bild 3 von 4. In den 1980er Jahren folgten auf die Mondflüge die Weltraummissionen mit dem Space Shuttle, die Bruno Stanek als Kommentator für Weltraumereignisse am Fernsehen begleitete. Bildquelle: SF DRS. 3 / 4 Legende: In den 1980er Jahren folgten auf die Mondflüge die Weltraummissionen mit dem Space Shuttle, die Bruno Stanek als Kommentator für Weltraumereignisse am Fernsehen begleitete. SF DRS

Bild 4 von 4. Bruno Stanek, Raumfahrtspezialist und Buchautor in einer Aufnahme aus einem Film vom Februar 2003 in Arth. Bildquelle: KEYSTONE / Sigi Tischler. 4 / 4 Legende: Bruno Stanek, Raumfahrtspezialist und Buchautor in einer Aufnahme aus einem Film vom Februar 2003 in Arth. KEYSTONE / Sigi Tischler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Stanek blieb später als Weltraum-Experte beim Fernsehen. Er schuf 1975/76 seine eigene, 16-teilige Fernsehserie mit dem Titel «Neues aus dem Weltraum» und kommentierte Anfang der 1980er Jahre die ersten Missionen des Space Shuttles.

Nach der Rückkehr der missglückten Mondlandemission Apollo 13 auf die Erde gelang es Stanek, die beteiligten Astronauten in der Schweiz als Gäste im Studio in seiner Sendung zu haben. Die Starts der letzten beiden Apollo-Mondmissionen sowie alle vier Starts des Schweizer Astronauten Claude Nicollier kommentierte Stanek für das Schweizer Fernsehen live aus Cape Canaveral, Florida.

Programmieren und Vorträge

Später expandierte der Mathematiker Stanek seine Programmiertätigkeit auf Software für die Administration von Arztpraxen und für die Notfalldienstplanung als Ärztesoftware.

Stanek hielt über seine fast 60-jährige Karriere als Raumfahrtexperte knapp 1300 Vorträge mit immer aktualisierten Informationen zum Stand der Weltraumflüge. So waren auch die Raumflüge von SpaceX Inhalt seiner Vorträge bis in seine letzten Lebensjahre.

Bruno Stanek lebte seit 1980 in Arth im Kanton Schwyz. Er verstarb im Alter von 82 Jahren nach einem Jahr schwindender Gesundheit und hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne, wie die Familie mitteilt.