Die Berufslehre ist in der Schweiz nach wie vor der beliebteste Bildungsweg. Zwei Drittel der Jugendlichen entscheiden sich jedes Jahr für die Berufslehre, das sind rund 200'000 Personen. Ab heute messen sich in Bern die besten jungen Berufsleute an den Swiss Skills. Die jungen Erwachsenen kämpfen um den Schweizermeistertitel in 75 verschiedenen Berufen.