Am 1. Januar 2020 trat in der Schweiz das revidierte Verjährungsrecht in Kraft. Unter anderem wurde die absolute Verjährungsfrist bei Personenschäden auf 20 Jahre erhöht. Davor galt für solche Schäden eine Verjährungsfrist von zehn Jahren.

Auslöser für die Revision waren Klagen von Asbestopfern. Diese argumentierten, dass die Spätfolgen von Asbest mitunter erst Jahrzehnte nach dem Kontakt eintreten, weshalb eine Verjährungsfrist von zehn Jahren zu kurz sei.

Wegweisend war in diesem Zusammenhang der Fall Howald Moor. Moor kam in einer Maschinenfabrik mit Asbeststaub in Berührung und starb mehr als 20 Jahre später an Brustfellkrebs. Seine Familie klagte auf Schadenersatz und scheiterte vor Bundesgericht, welches die Klage wegen Verjährung abwies. Die Familie rief den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) an, welcher urteilte, ihr Recht auf ein faires Verfahren sei verletzt worden. Der Bundesrat schlug daraufhin vor, die Verjährungsfrist auf 30 Jahre zu verlängern. Das Parlament einigte sich schliesslich auf 20 Jahre.