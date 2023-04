Neonlicht erhellt die kahlen Betonwände. In den Schlafräumen steht Etagenbett neben Etagenbett. Im Essraum zweckmässige Holzstühle und Bürotische. Ein paar künstliche Pflanzen sollen einen Hauch von Gemütlichkeit verbreiten, einige Bilder schmücken die weissen Flächen.

Die Asylunterkunft in Birmenstorf (AG) ist eigentlich ein ehemaliger Sanitätsposten, eine unterirdische Zivilschutzanlage. Im Februar hat die Aargauer Regierung beschlossen, dass hier bis zu 200 Flüchtlinge einquartiert werden. Dies, nachdem sie offiziell die «Asyl-Notlage» ausgerufen hatte aufgrund der hohen Zahl von Menschen, die derzeit in die Schweiz kommen.

Legende: Aus der Zivilschutzanlage wurde innert kürzester Zeit eine Asylunterkunft. SRF/Marco Jaggi

Aktuell ist es noch sehr ruhig in Birmenstorf. Erst 18 Flüchtlinge leben hier, unter anderem aus der Türkei und Afghanistan. Fotografieren dürfen wir sie nicht, mit ihnen sprechen können wir nicht. Die meisten liegen in ihren Betten. «Wir haben Ramadan», erklärt Lutz Hahn, Kommunikationsverantwortlicher der Betreuungsfirma ORS. «Auch die Essenszeiten wurden verschoben. Die Leute schlafen tagsüber, sie essen nachts.»

Zivilschützer sorgen für Unterhaltung

Die Firma ORS betreut Flüchtlinge in verschiedenen europäischen Ländern. Sie hat insgesamt rund 2500 Mitarbeitende, in der Schweiz sind es knapp 1000. Für die unterirdische Anlage in Birmenstorf aber fehlt aktuell noch das notwendige Personal. Die Anlage musste sehr schnell in Betrieb gehen, deshalb hilft in den ersten Wochen der Zivilschutz aus. Rund 80 Zivilschützer stehen in vier Schichten rund um die Uhr im Einsatz.

Zivilschutz wird immer wieder aufgeboten Box aufklappen Box zuklappen Der Zivilschutz wird vor allem mit Katastrophen wie Überschwemmungen oder Erdbeben in Verbindung gebracht. Allerdings werden Zivilschutzeinheiten auch immer wieder in anderen «Notlagen» von Bund, Kantonen oder Gemeinden aufgeboten. Der Bund hatte 2022 den Zivilschutz für die provisorische Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen aufgeboten. Auch im Kanton Zürich waren bereits Zivilschützer für die Betreuung von Flüchtlingen in Notunterkünften zuständig. Keine Ausbildung für Flüchtlingsbetreuung Die Betreuung von Menschen gehöre zu den Kernaufgaben des Zivilschutzes, sagt der in Birmenstorf zuständige Kommandant Alessandro Rüedi. «Ob wir nun Menschen in einem Pflegeheim betreuen oder Flüchtlinge, das spielt keine Rolle.» Auch die Mitarbeitenden von ORS haben keine spezielle Ausbildung für die Betreuung von Flüchtlingen. Sie würden «on the job» in ihre Aufgaben eingeführt, erklärt Lutz Hahn. Die Zivilschützer würden allerdings immer von einem erfahrenen ORS-Betreuer begleitet. So schreibt es der Kanton vor. Allerdings wird auch die Firma ORS von Flüchtlingsverbänden kritisch beobachtet. Jüngst bemängelte das Netzwerk Asyl Aargau, dass ORS unqualifiziertes Personal für die Betreuung einsetze.

«Die Zivilschützer organisieren Ausflüge, Spaziergänge an die Reuss, oder auch einen Besuch bei der Caritas, damit die Flüchtlinge Kleider kaufen können», erklärt Alessandro Reuss, Kommandant der Zivilschutzorganisation Baden. «Es gibt auch Lottospiele, Fussballabende oder Töggeli-Turniere. Wir schaffen ein Rahmenprogramm für die Klienten.»

Eine Tagesstruktur sei wichtig, betont auch Lutz Hahn von ORS. «Das Schlimmste für die Flüchtlinge ist das Warten und das Nichtstun.» Das fehlende Tageslicht kommt noch dazu. Immerhin: Auf dem Vorplatz stehen drei Container. Ein Raucherhäuschen, ein kleiner Aufenthaltsraum und ein Container mit Waschmaschinen.

1 / 6 Legende: Dart-Scheibe gegen die Langeweile: Flüchtlinge in Asylunterkünften brauchen laut Fachleuten vor allem ein Tagesprogramm, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. SRF/Marco Jaggi 2 / 6 Legende: Die Schlafräume (fotografiert vor dem Einzug der Flüchtlinge) in der unterirdischen Unterkunft sind eng. Allerdings werden die Räume nicht voll belegt. SRF/Stefan Ulrich 3 / 6 Legende: Eine richtige Küche gibt es in der unterirdischen Anlage von Birmenstorf nicht, nur diese Teeküche. Das Essen für Flüchtlinge und Betreuungspersonen wird deshalb von einer Cateringfirma angeliefert. SRF/Stefan Ulrich 4 / 6 Legende: Für die Flüchtlinge stehen zudem zwei Mikrowellen zur Verfügung, in denen sie eigene Speisen erwärmen können. SRF/Marco Jaggi 5 / 6 Legende: Vor dem Gebäude stehen drei Container, unter anderem ein Raucherraum und ein Aufenthaltsraum. Der Zivilschutz organisiert auch notwendige Transporte. SRF/Marco Jaggi 6 / 6 Legende: Lutz Hahn (links) von ORS und Alessandro Rüedi (recht), Kommandant der ZSO Baden, sind zufrieden mit dem Betrieb der Unterkunft in Birmenstorf. SRF/Marco Jaggi

Die Zivilschützer hätten schnell eine grosse Hilfsbereitschaft gezeigt, erzählt Alessandro Rüedi. «Einige Leute haben Fernseher und Spielkonsolen mitgebracht, die sie selbst nicht mehr brauchen.» Es fehlen offenbar aber auch alltägliche Dinge. «Als wir gemerkt haben, dass einige Flüchtlinge kein Geld haben, um sich ein Duschmittel zu kaufen, da haben wir selbst Duschmittel gekauft und diese dann als Preise verlost.»

Uniformen irritieren geflüchtete Personen

Die Kommunikation mit den Flüchtlingen – oder eben «Klienten» – funktioniere gut. «Einige sprechen englisch oder deutsch. Und natürlich haben auch einige Zivilschützer Eltern aus den Herkunftsländern und beherrschen deshalb die Sprache.»

Nur die Uniformen hätten zu Beginn irritiert. Die Flüchtlinge glaubten, sie würden von der Armee bewacht. «Nachdem wir ihnen erklärt haben, dass wir keine Soldaten sind, war alles in Ordnung», erzählt Kommandant Rüedi.

Er spricht von «positiven menschlichen Erfahrungen», die seine Leute mit den Flüchtlingen in der unterirdischen Unterkunft machen. «Es ist sehr schön, dass die Zivilschützer hier schöne Erlebnisse haben und dies dann auch daheim erzählen.»