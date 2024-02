Legende: srf

Die Psychiaterin verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Asylbereich. Als sie sich in den 1980er-Jahren auf Ethnopsychiatrie spezialisierte, sei der Therapiebedarf im Asylbereich noch klein gewesen. In Genf leitete von Overbeck Ottino eine Fachgruppe zum Thema am Universitätsspital Genf. Zudem ist sie beratend am Unispital Waadt tätig und sitzt in einer Expertengruppe, die das Bundesamt für Gesundheit berät.