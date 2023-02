In Windisch (AG) müssen 49 Personen bis Ende Juni ihre Wohnungen verlassen. Künftig sollen hier 100 Asylsuchende wohnen.

Die Gemeinde kritisierte am Montag den Kanton dafür scharf. Nun kritisieren auch Parteien und Verbände den Kanton und verlangen andere Lösungen.

Der Kanton gibt sich zugeknöpft und will den Streit gemäss Medienmitteilung nicht über die Medien lösen. Die Reaktionen sind heftig, nachdem die Mieterinnen und Mieter in Windisch die Kündigung von ihrem Hausbesitzer erhalten haben. «Nein zur Vertreibung von Mietern», titelt die SVP Aargau. Das ganze Asylwesen sei aus dem Ruder gelaufen.

Wir wollen keine Asylpolitik auf Kosten der finanziell Schwachen.

Die junge SVP Aargau ist «erstaunt und wütend über das Vorgehen des Kantons» und hat eine entsprechende Petition lanciert. Die Juso Aargau fordert: «Keine Asylpolitik auf Kosten der finanziell Schwachen.»

Die GLP findet, die Kündigungen in Windisch seien «nicht nachvollziehbar und zeigen auf, dass in ruhigeren Zeiten nicht vorausschauend gehandelt wurde». Es gäbe sicher andere Möglichkeiten.

Mögliche Lösungen, die die Parteien vorschlagen, sind je nach politischer Überzeugung anders. Rechts fordert eine Schliessung der Grenzen für Personen ohne Asylgrund. Links findet, die reiche Schweiz wäre durchaus in der Lage, Flüchtlinge zu beherbergen.

Kurzsichtige Scheinlösungen sind brandgefährlich.

Auch der Verband Netzwerk Asyl Aargau findet klare Worte: «Kurzsichtige Scheinlösungen sind brandgefährlich.» Der Verein verurteile die Entscheidung und fordere eine Reform der Asylpolitik im Aargau, teilt er mit. Der Kanton habe die Suche nach Asylunterkünften auf die lange Bank geschoben und nicht vorsorglich gehandelt. Er nehme soziale Konflikte in Kauf.

Gemeinderat will Betroffenen helfen

Der Gemeinderat von Windisch zeigte sich bereits am Montag «zutiefst schockiert über das Vorgehen». Die Windischer Behörden betonten, sie hätten die Kantonsvertreter darauf hingewiesen, dass in den Liegenschaften Personen wohnten.

Legende: Die Häuser in Windisch bieten relativ günstigen Wohnraum. Für 49 Bewohnerinnen und Bewohner einen entsprechenden Wohnungsersatz zu finden, könnte schwierig werden, befürchtet nicht nur der Gemeinderat Windisch. SRF

Die Wohnungen sind relativ günstig, sie werden von Personen mit tieferem Einkommen bewohnt. Für den Gemeinderat ist deshalb klar, dass es für sie sehr schwierig wird, neue Wohnungen in diesem Preissegment zu finden. Deshalb will sich die Gemeinde für die Betroffenen wehren. Sie könnten die Kündigungen der Wohnungen anfechten.

Der Kanton hält sich zurück

Und was sagt der Kanton Aargau? «Der Kantonale Sozialdienst hat am 22. Februar 2023 einen Brief des Gemeinderats Windisch erhalten. Er wird diesen Brief in den nächsten Tagen beantworten.» Die bestehenden Differenzen wolle der Sozialdienst nicht über die Medien austragen, schreibt er.

Asylnotstand im Aargau Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Kantone suchen nach Plätzen für die vom Bund zugeteilten Flüchtlinge. Keystone/Gian Ehrenzeller Die Aargauer Regierung hat im Januar offiziell die Asylnotlage ausgerufen. Damals wurde betont, dass zunächst unterirdische Unterkünfte für Asylsuchende geöffnet werden sollen. Geschehen ist dies beispielsweise bereits in Muri, in wenigen Tagen eröffnet werden soll eine unterirdische Unterkunft in Birmenstorf bei Baden. Die offizielle Notlage würde es dem Kanton Aargau im äussersten Fall erlauben, Private oder Gemeinden zu zwingen, ihre Gebäude für eine Asylunterkunft zur Verfügung zu stellen.

Der kantonale Sozialdienst informiere, sobald er den Brief aus Windisch beantwortet habe. Es handle sich in Windisch um Altliegenschaften, deren Sanierung in nächster Zeit bevorstehe. Das Ganze sei keine Beschlagnahmung von Häusern.

Parteien fordern Abklärungen

Die SVP verlangt genaue Abklärungen. Hat der Kanton die Liegenschaft gemietet, im Wissen darum, dass die bisherigen Mieterinnen und Mieter ausziehen müssen? Auch die GLP will mehr wissen zum Fall Windisch. Es sei unklar, was dem Kanton bei der Anmietung der Liegenschaft bekannt war und wie der Gemeinderat von Windisch über das Vorgehen informiert wurde.

Der Liegenschaftsbesitzer und Vermieter der Häuser in Windisch hat gegenüber SRF eine mögliche Reaktion in Aussicht gestellt. Er hat sich bisher nicht geäussert. Viele der heftigen Reaktionen treffen nicht nur den kantonalen Sozialdienst, sondern auch ihn. Noch nicht geklärt ist, ob der Kanton Aargau bereits einen Mietvertrag unterschrieben hat oder nicht.