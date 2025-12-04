AT1-Anleihen Japanische Investoren verklagen Schweiz wegen CS-Anleihen

Die Abschreibung der AT1-Anleihen erleichterte der UBS den Zukauf. Die Massnahme war jedoch umstritten:

Normalerweise verlieren bei einer Bankenpleite zuerst die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Geld, da sie in der Rangfolge nach den Anleihegläubigern stehen. Erst danach verlieren AT1-Anleger ihren Einsatz. Bei der Credit Suisse wurde diese Reihenfolge jedoch umgedreht. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhielten noch UBS-Aktien, während die AT1-Anleihen komplett wertlos wurden. Für viele Investoren wirkte das unfair, weil sie in der Rangfolge eigentlich bessergestellt sind als die Aktionäre.

Die Finma begründete die Abschiebung der AT1-Anleihen damit, dass die Anliehen vertraglich abgeschrieben werden dürfen, wenn die Bank nur noch mit staatlicher Unterstützung überleben kann. Zudem verwies die Finma auf die Notverordnung des Bundes, die ihr in Artikel 5a die Kompetenz zuteilt, zusätzliches Kernkapital – ein anderer Ausdruck für AT1-Anleihen – abzuschreiben.