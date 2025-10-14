«Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist ein grosser Erfolg der Investoren, die gegen die Abschreibung der AT1-Anleihen geklagt hatten. Sie hatten argumentiert, dass die Abschreibung der AT1-Instrumente dann möglich gewesen wäre, wenn damit das Kapital der Credit Suisse gestärkt worden wäre – unter der Voraussetzung einer staatlichen Intervention zur Erhaltung oder Abwicklung der Bank.

Sogenannte «Additional Tier 1»-Instrumente wurden nach der Rettung der UBS 2008 geschaffen, um in einer Krisensituation Verluste einer Bank auffangen zu können – und um zu verhindern, dass der Staat in einer Bankenkrise wieder eingreifen muss. Entsprechend mehr Zins erhalten die Inhaber von AT1-Bonds.

Diese Voraussetzung, der CS mit der Abschreibung der AT1-Anleihen mehr Kapital zu verschaffen, war bei der Übernahme der CS durch die UBS am 23. März 2023 gemäss Klägern nicht gegeben. Finma und Nationalbank hatten noch am 15. März 2023 erklärt, dass die CS über genügend Kapital verfüge.

Die Abschreibung der AT1-Bonds in der Höhe von 16.5 Milliarden Franken stärkte laut Klägern nicht das Kapital der Credit Suisse, sondern war ein Geschenk an die UBS. Ob diese Argumentation auch bei der nächsten Instanz, dem Bundesverwaltungsgericht, Bestand haben wird, muss sich zeigen.

Für die Finma, die die Abschreibung der AT1 angeordnet hatte, ist der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ein grosser Rückschlag.»

Liz Horowitz, SRF-Wirtschaftsredaktorin