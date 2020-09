Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis weilt bis morgen im Iran. Heute Sonntag hat der Bundesrat den Parlamentspräsidenten Baqer Qalibaf zu einem Höflichkeitsbesuch in Teheran getroffen. Später besuchte Cassis die Schweizer Botschaft. Dort erbringt die Sektion «Fremde Interessen» konsularische Dienstleistungen für US-Bürger, die im Iran leben oder in den Iran reisen. Anlass war das 40-Jahr-Jubiläum des Schutzmachtmandats der Schweiz zur Vertretung der Interessen der USA.

Ignazio Cassis Aussenminister Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Tessiner FDP-Politiker wurde am 20. September 2017 in den Bundesrat gewählt. Seit dem 1. November 2017 ist er Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

SRF News: Was ist Ihr Ziel bei diesem Iran-Besuch?

Iganzio Cassis: Das Hauptziel ist, die Beziehungen zu stärken zwischen Iran und der Schweiz. Das dient dazu, Vertrauen zu schaffen für den bilateralen Weg Schweiz und Iran und für das Schutzmachtmandat – als Vermittler zwischen den Vereinigten Staaten und Iran.

Was wäre der «Worst Case», was darf nicht passieren?

Fehler kann man immer machen im Leben, das gehört dazu. Zwei Dinge muss man vermeiden: Erstens zu hohe Erwartungen haben, denn die Welt ändert sich, aber die Menschen ändern sich nicht in fünf Minuten. Und zweitens, Dinge tun, die das Vertrauen zerstören würden, entweder mit Iran, oder mit den USA oder im schlimmsten Fall mit beiden.

Und wie läuft es bisher?

Bis jetzt läuft es sehr gut. Wir konnten heute am Jubiläumstag hundert Jahre diplomatische Beziehungen Schweiz – Iran feiern. Diese hundert Jahre Diplomatie sind entstanden nach einem Abkommen von 1880, das als Titel hatte: «Handel und Frieden». Und heute, 140 Jahre später ist es ungefähr das Gleiche: «Handel und Frieden».

Bild 1 / 10 Legende: Der Bundesratsjet mit seiner zehnköpfigen Delegation holt Ignazio Cassis in Lugano ab, direkt nach der Eröffnung des Ceneri-Tunnels. Andre Ruch/SRF Bild 2 / 10 Legende: Im Bundesratsjet: Vorne sitzt der Chef mit seinem persönlichen Mitarbeiter ... Andre Ruch/SRF Bild 3 / 10 Legende: ... hinten die Journalisten, der Medienchef und Botschaftsmitarbeiter. Andre Ruch/SRF Bild 4 / 10 Legende: Die Delegation bespricht beim Frühstück im Hotel den Tagesablauf. Andre Ruch/SRF Bild 5 / 10 Legende: Karotten-Konfi und Zucker für den Tee: Eigenarten eines iranischen Frühstücks. Andre Ruch/SRF Bild 6 / 10 Legende: Ignazio Cassis (Mitte) besichtigt die «Sektion fremde Interessen» in Teheran. Rechts im Bild: der Schweizer Botschafter im Iran, Markus Leitner. Andre Ruch/SRF Bild 7 / 10 Legende: In dieser Abteilung auf eigenem Gelände betreut und vertritt Schweizer Botschaftspersonal die Interessen amerikanischer Bürger, da die USA keine Botschaft in Iran haben. Andre Ruch/SRF Bild 8 / 10 Legende: Mittagessen mit iranischen Wissenschaftlern in Isfahan. Andre Ruch/SRF Bild 9 / 10 Legende: Trotz Embargo der USA: Coca Cola gehört in Iran auf jeden üppig gedeckten Tisch. Trotz politischem Konflikt produziert die Firma weiterhin im Iran. Andre Ruch/SRF Bild 10 / 10 Legende: Iranische Medien decken den Besuch von Cassis breit ab. Andre Ruch/SRF

Die Menschenrechte werden im Iran mit Füssen getreten. Darf man mit einem solchen Land gemeinsame Sache machen?

Menschenrechte sind eine Errungenschaft der Moderne. Es ist heute noch so, dass viele Länder auf der Welt die Menschenrechte nicht beachten. Demzufolge stellt sich die Frage: Was soll die Schweiz tun? Mit all diesen Ländern keinen Dialog haben, nicht mit ihnen sprechen? Oder: Zusammen sprechen, Vertrauen aufbauen und auch das Thema der Menschenrechte aufgreifen? Die Schweiz hat sich für den zweiten Weg entschieden.

Das Gespräch führte André Ruch.