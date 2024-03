Ein 54-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Skigebiet Arosa-Lenzerheide tot in einem Lawinenkegel gefunden worden. Der als vermisst gemeldete war Mann war von einem Lawinenhund oberhalb von Parpan (GR) geortet worden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Angehörige hätten den 54-jährigen am Dienstag als vermisst gemeldet, nachdem er vom Skifahren in Arosa nicht zurückgekehrt sei. Die Unfallstelle befindet sich ausserhalb der markierten und gesicherten Skipisten, wie die Polizei schreibt. Die genauen Umstände des Lawinenunfalls würden nun abgeklärt.