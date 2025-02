Der Waschbär muss in der Schweiz gejagt werden. In der Region Basel werden die meisten Tiere gefangen und getötet. Eine Reportage.

Ausgestattet mit einer leuchtend roten Weste und einer Wärmebildkamera macht sich Thomas Schöpfer auf die Pirsch. Der Jagdaufseher von Seltisberg im Kanton Baselland hält sich das Nachtsichtgerät vor sein rechtes Auge; ausgerichtet auf ein altes Bauernhaus. Es ist schummrig, der Nebel hängt tief, die Strassenlaternen bringen etwas Licht ins Dorf. «Moment. Nein, nichts. Gehen wir weiter», sagt Schöpfer.

Zu später Stunde auf der Suche nach Waschbären – die Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv.

Jagdaufseher Thomas Schöpfer ist in bewohntem Gebiet ohne Waffe unterwegs – er will niemanden erschrecken.

Das Ziel: Die Waschbären aufspüren und gezielt Fallen aufstellen.

Zwei Sichtungen von Waschbären habe es in der Gemeinde gegeben. Seither ist Wildtierhüter Schöpfer jede Woche auf Patrouille. Er will die Waschbären fangen.

Im Dorf geht Schöpfer ohne Waffe auf die Jagd. Seine Taktik: Den Waschbären auflauern. Und: Die Tiere später mit Fallen fangen.

Der Waschbär ist ein echtes Problem, weil er hier keine natürlichen Feinde hat.

Denn er weiss, was es bedeutet, wenn sich die Tiere ausbreiten. «Der Waschbär frisst junge Vögel. Aber auch Reptilien, wie Frösche. Er ist ein Allesfresser. Der Waschbär ist ein echtes Problem, weil er hier keine natürlichen Feinde hat.»

Jagd auf Waschbären: Baselland ist Spitzenreiter Box aufklappen Box zuklappen Legende: REUTERS/Ilya Naymushin In der Schweiz werden immer mehr Waschbären erlegt. Der Anstieg ist steil. Wurde 2015 und 2016 pro Jahr ein Waschbär erlegt, waren es 2021 bereits 13 Tiere. Ein Jahr später schon 17 und 2023 deren 44. Davon wurden alleine im Kanton Baselland 35 Waschbären gejagt und erlegt. Das zeigen die Zahlen in der eidgenössischen Jagdstatistik. Gemäss ersten Zahlen des Amtes für Wald und Wild beider Basel seien im Jahr 2024 bei ihnen etwa gleich viele Tiere erlegt worden wie zuvor. Eine abschliessende Zahl gibt es jedoch noch nicht.

Aber nicht nur das: Bei einem Bekannten habe sich ein Waschbär in der Scheune eingenistet. Alles sei voll mit Kot. Der herzige Waschbär sei dann plötzlich nicht mehr so süss.

Legende: Wer einen Waschbären im Haus hat, findet die Tiere nicht mehr so süss, sagt Jagdaufseher Schöpfer. Keystone/DPA/Britta Pedersen

«Wer den Waschbären schon einmal in der Stube hatte, eingebrochen durch die Katzentüre, ändert seine Meinung ganz schnell. Es ist zwar ein schönes Tier, aber alle wollen es auch schnell wieder loshaben.»

Schöpfer richtet seinen Blick wieder in die Wärmebildkamera. Jetzt kommt Nervosität auf. «Was ist das da oben? Im Ernst?» Auf einem Baum, gleich neben einem Haus, leuchte etwas Weisses durch die neblige Nacht. Ist es ein Waschbär?

Ich bin Jäger. Und Jäger brauchen Geduld. Das ist eine Passion.

Schöpfer macht sich auf den Weg. Beim Baum muss er dann aber enttäuscht feststellen: Fehlalarm. «Ich sehe es nicht mehr.» Was hinter der Wärmequelle steckt, die auf Schöpfers Kamera angezeigt hat? Unklar.

Damit bleibt dieser nächtliche Rundgang ohne Erfolg. Doch Thomas Schöpfer will nicht aufgeben. «Ich bin Jäger. Und Jäger brauchen Geduld. Das ist eine Passion.» Darum macht er sich auch nächste Woche wieder auf den Weg durch Seltisberg.

Einzelne Gemeinden bekämpfen Waschbären erfolgreich

Wöchentliche Rundgänge und etliche aufgestellte Fallen – es ist viel Aufwand. Doch die Arbeit lohne sich, ist Schöpfer überzeugt. In anderen Baselbieter Gemeinden konnte man den Waschbären erfolgreich einfangen. 35 Tiere wurden allein im Jahr 2023 in Baselland gefangen und erlegt. Mit Zeit und Glück werde dies auch in Seltisberg gelingen.

Legende: Waschbären lassen sich mit Nahrung ködern und in Fallen locken. Keystone/EVAN FROST

«Manchmal ist man fünf Stunden unterwegs, sieht aber keinen einzigen Waschbären. Manchmal sieht man aber auch schon in der ersten Minute ein Tier.» Und so macht Thomas Schöpfer weiter, Woche für Woche. Solange er in Seltisberg unterwegs ist, ausgerüstet mit seiner Wärmebildkamera, muss sich der Waschbär warm anziehen.