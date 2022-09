In der Schweiz wählen knapp zwei Drittel der Jugendlichen pro Jahrgang den berufsbildenden Weg, davon 90 Prozent eine duale Ausbildung in einem Betrieb. Seit 1994 kann die berufliche Grundbildung mit der Berufsmaturität (BM) kombiniert werden, was rund 25 Prozent der Lernenden auch tun.



Lernende, die die BM berufsbegleitend absolvieren, verbringen mehr Zeit in der Berufsfachschule und damit weniger Zeit im Betrieb. Diese Version heisst BM 1.

Die BM 2 kann nach der abgeschlossenen Ausbildung entweder in einem Jahr in Vollzeit oder während zwei Jahren in Teilzeit absolviert werden.