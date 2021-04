Dass es auch ohne Gewalt gehe, habe der vergangene Samstag gezeigt, teilt die St. Galler Stadtpolizei mit. Trotz Polizeipräsenz hätten rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene friedlich auf dem Roten Platz gefeiert - in kleineren Gruppen und mit Abstand zueinander. Die Polizei weist darauf hin, dass die Plätze in der ganzen Stadt «im Rahmen der aktuellen Vorschriften» genutzt werden dürfen. Jugendliche dürfen sich dort in Gruppen mit bis 15 Personen treffen.