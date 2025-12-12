Der Stiftungsratspräsident der milliardenschweren Jörg-G.-Bucherer-Stiftung, Urs Mühlebach, hat seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Der Entscheid sei aus gesundheitlichen Gründen erfolgt.

Dies geht aus einem Schreiben hervor, das SRF vorliegt. Ein Sprecher hat entsprechende Medienberichte bestätigt.

Der 79 Jahre alte Luzerner Anwalt begründet seinen Schritt mit der Gesundheit. Sein Arzt habe ihm dringend geraten, sein Arbeitspensum «drastisch zu reduzieren», steht in dem Schreiben.

Legende: Die Jörg-G.-Bucherer-Stiftung ist eine der grössten Stiftungen der Schweiz. Das Stiftungsvermögen wird auf ungefähr vier Milliarden geschätzt. IMAGO/Dreamstime

In der Stiftung befindet sich der Nachlass des 2023 verstorbenen Luzerner Uhren- und Schmuckhändlers Jörg G. Bucherer. Im Verlauf dieses Jahres kam es innerhalb der Stiftung zu Unstimmigkeiten. Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht schritt ein.

In die Kritik geriet Mühlebach wegen seiner Doppelrolle als Präsident der Bucherer-Stiftung und Willensvollstrecker des Nachlasses von Jörg Bucherer, dem verstorbenen Gründer.

«Urs Mühlebach will im Interesse der Stiftung dafür sorgen, dass diese in Ruhe arbeiten kann und nicht in Kontroversen verwickelt wird», sagte Mühlebachs Sprecher, Andreas Bantel, gegenüber SRF. «Damit soll es zu einer gewissen Versachlichung der Diskussionen kommen.» Deshalb habe sich Mühlebach zu diesem Schritt entschieden.