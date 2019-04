In den kommenden Jahren werden die Zulaufstrecken zum Gotthard-Basis-Tunnel schrittweise weiter ausgebaut. Auf deutscher Seite im Rahmen des Grossprojekts der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel. Hier sind grosse Teile der Strecke zwischen Karlsruhe und Offenburg sowie der Katzenbergtunnel bereits in Betrieb. Gebaut wird zudem zwischen Karlsruhe und Rastatt Süd (mit dem Rastatter Tunnel), zwischen Müllheim und Auggen sowie zwischen dem Katzenbergtunnel und Basel. Diese Streckenabschnitte werden zwischen 2024 und 2025 in Betrieb gehen.

Damit sind 51 Prozent der 182 Kilometer langen Strecke realisiert. Im Januar 2016 wurde mit einem Beschluss des Deutschen Bundestages die Weichen gestellt, um die Planung im Bereich zwischen Offenburg und Riegel optimieren zu können. Damit können viele Forderungen aus der Region erfüllt und die Planungen nunmehr weiter vorangetrieben werden. Die daraus sich ergebenden Neuplanungen kosten zwangsläufig Zeit, sind aber eindeutig zum Wohle der Anwohner. Die DB setzt alles daran, auch hier zügig zu einer Fertigstellung zu gelangen.