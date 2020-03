Am Thema Coronavirus kommt derzeit kaum jemand vorbei – auch die Kinder nicht. Was können Eltern tun, um ihnen die Ängste zu nehmen? Ziel sei es nicht, den Kindern Angstfreiheit zu ermöglichen, sondern den Umgang mit Ängsten zu üben, erklärt eine Kinder- und Jugendpsychologin.

7:02

Erster Coronavirus-Fall im Kanton St. Gallen

Laut dem Kanton handelt es sich um eine erwachsene Frau. Die Bestätigung der Infektion durch das Referenzlabor in Genf steht laut einer Mitteilung noch aus. Die Frau sei in guter gesundheitlicher Verfassung und befinde sich nicht in Spitalpflege, sondern Zuhause in Quarantäne. Dort werde sie durch das Kantonsspital betreut. Die Frau hatte sich im Februar in Mailand aufgehalten. Das Amt des Kantonsarztes hat engen Kontaktpersonen eine 14-tägigen Quarantäne verordnet.